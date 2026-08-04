Santa Lucía: utilizaron a un bebé para esconder una pistola durante un operativo policial

Una escena de extrema gravedad se registró durante la madrugada en Villa del Sur, Santa Lucía , cuando efectivos del Comando Radioeléctrico Norte detuvieron a una mujer que llevaba oculta una pistola debajo del bebé que sostenía en brazos . En el mismo procedimiento también fue arrestado un hombre que portaba un revólver cargado.

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Los detenidos son una joven de 22 años , de apellido Aballay , oriunda del barrio Colón 2, Santa Lucía. En tanto el detenido es un hombre de 28 años , de apellido Maurín , de Villa Juan XXIII, en Chimbas.

El operativo comenzó cerca de la 1:33, luego de que el CISEM 911 (Centro Integral de Seguridad y Emergencias) alertara sobre un presunto enfrentamiento entre vecinos con armas de fuego. En una primera recorrida los policías no encontraron a los involucrados, pero minutos después recibieron un nuevo aviso por otra pelea en el mismo sector.

Al llegar, los uniformados observaron a una joven que, al advertir la presencia policial, escapó corriendo con un bebé en brazos. Tras una persecución y un forcejeo lograron detenerla y descubrieron que debajo del menor ocultaba una pistola Bersa calibre 9 milímetros con la numeración limada, un cargador y 14 municiones .

La numeración limada significa que el arma tenía borrado su número de serie, una maniobra utilizada para dificultar su identificación y rastreo.

El bebé fue entregado de inmediato a un familiar que se presentó en el lugar. Mientras tanto, un hombre intentó interferir en el procedimiento policial, pero fue reducido. Durante la requisa le secuestraron un revólver Taurus calibre .38 Especial con cinco proyectiles.

Ya en la Subcomisaría Santa Lucía Este, los efectivos realizaron una requisa más minuciosa a la mujer y encontraron otros cinco cartuchos calibre 9 milímetros y dos calibre .22 largo entre sus pertenencias.

Por disposición de la UFI de Flagrancia —la fiscalía que interviene cuando una persona es sorprendida presuntamente cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido— ambos quedaron detenidos mientras avanza la investigación.

Como resultado total del procedimiento, la Policía secuestró dos armas de fuego, 26 municiones de distintos calibres, además de un

"huevito" para auto marca Motek y una manta que llevaba el bebé al momento del operativo.