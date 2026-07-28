Identificaron a la jubilada hallada muerta en Santa Lucía: hay un detenido sospechoso de saquear su casa

La autopsia determinará la causa de muerte, mientras la Justicia investiga el saqueo de su vivienda y mantiene a un sospechoso detenido.

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La investigación por el hallazgo de una mujer sin vida en una vivienda de Santa Lucía sumó nuevos datos en las últimas horas. La fallecida fue identificada como Ángela Berta Álvarez, de 81 años, una jubilada que vivía sola y cuya casa habría sido saqueada mientras su cuerpo permanecía en el interior.

Según informaron fuentes judiciales, el cuerpo de la señora fue encontrado el lunes por la tarde en una vivienda ubicada sobre calle Zuviría Este, en Villa Larraín, luego de que un vecino advirtiera a dos hombres cuando intentaban llevarse una heladera del inmueble utilizando un carrito tirado por una bicicleta. Al notar que habían sido descubiertos, ambos abandonaron el electrodoméstico y escaparon. Sin embargo, uno de ellos, un hombre de 32 años identificado como Gabriel Pozo Ale, fue retenido por el propio vecino hasta la llegada de efectivos de la Comisaría Quinta, que lo dejaron detenido mientras avanza la investigación.

Hallaron sin vida a una jubilada en su casa de Santa Lucía. Cuando los policías ingresaron a la vivienda encontraron a la jubilada tendida junto a su cama, sin signos vitales y en avanzado estado de descomposición. La médica legista indicó que el cuerpo presentaba un tiempo estimado de fallecimiento de entre 72 y 96 horas y, en una primera inspección, no detectó lesiones externas compatibles con un hecho violento. De todos modos, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia, que permitirá establecer la causa de la muerte.

La investigación también reveló que el interior de la vivienda estaba prácticamente vacío. Familiares de la mujer señalaron que faltaban una cocina, una garrafa, un televisor de 32 pulgadas, una mesa, varias sillas, ropa de cama y otros elementos del hogar.

Hallaron sin vida a una jubilada en su casa de Santa Lucía. Los pesquisas determinaron además que no había signos de ingreso forzado al inmueble. Vecinos manifestaron haber visto con vida a Álvarez por última vez el jueves 23 de julio, cuando salió a realizar compras. Como parte de las medidas ordenadas por la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, se relevaron cámaras de seguridad de la zona. En una de ellas se observa a dos hombres retirando sillas de la vivienda durante la tarde del domingo, por lo que se solicitó la extracción del material fílmico para incorporarlo a la causa.