Recuperaron una moto robada en Chimbas durante un operativo policial en Santa Lucía

El vehículo tenía pedido de secuestro por una denuncia radicada en la Comisaría 17ª. El conductor fue trasladado a una dependencia policial y fue infraccionado por no contar con la documentación.

Un control de rutina terminó con el hallazgo de una motocicleta que había sido denunciada como robada. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Subcomisaría Buenaventura Luna, en el marco del operativo de seguridad denominado "Corredor Lemos", y permitió recuperar el rodado que era buscado por la Justicia.

El hecho ocurrió cerca de las 23 del lunes, cuando personal de la Departamental 5 realizaba recorridas preventivas y observó a un hombre circulando en una motocicleta que presentaba una irregularidad: no tenía el tambor de arranque.

Ante esa situación, los policías entrevistaron al conductor y decidieron trasladarlo junto al vehículo hasta la Subcomisaría Buenaventura Luna para realizar las verificaciones correspondientes.

La moto tenía pedido de secuestro Ya en la dependencia policial, los efectivos consultaron las bases de datos y comprobaron que la motocicleta registraba un pedido de secuestro vigente por una denuncia de robo radicada en la Comisaría 17ª de Chimbas.

La identidad del rodado fue confirmada tras verificar los números de cuadro y motor, que coincidían con los datos de la cédula de identificación aportada durante la investigación.