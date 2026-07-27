    • 27 de julio de 2026 - 19:10

    Operativo en San Juan: realizaron cuatro allanamientos por la venta de ropa falsificada de la marca Ansilta

    El procedimiento se originó a raíz de una denuncia penal presentada por los apoderados de la reconocida marca sanjuanina Ansilta.

    Se realizaron cuatro allanamientos por la venta de ropa falsificada de la marca Ansilta.

    Se realizaron cuatro allanamientos por la venta de ropa falsificada de la marca Ansilta.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Policía Federal Argentina (PFA) llevó a cabo cuatro allanamientos simultáneos en los departamentos de Chimbas y Santa Lucía, además de puntos estratégicos del Gran San Juan, en el marco de una causa por la comercialización ilegal de indumentaria.

    Leé además

    La madrugada de Martes se espera la llegada del viento sur.

    Alivio fugaz en San Juan: a qué hora llega el Sur, cuántos grados baja la temperatura y qué anticipa el pronóstico
    Desde el Gobierno advirtieron que los controles continuarán de manera ininterrumpida y que, si las compañías persisten en incumplir el pliego contractual y recortar frecuencias.

    RedTulum: el Gobierno de San Juan sancionó a empresas por recortar frecuencias de colectivos

    Claves del operativo policial en San Juan

    Secuestro de mercadería: Los efectivos incautaron aproximadamente 120 prendas de vestir (entre camperas, pantalones y remeras) que llevaban las etiquetas y el logo de la firma local, pero que eran de origen apócrifo.

    Talleres clandestinos: La investigación judicial apunta a que la indumentaria era fabricada bajo la modalidad de talleres clandestinos para luego ser distribuida en locales comerciales de la provincia.

    Documentación clave: Además de la ropa hallada en exhibición, los investigadores secuestraron documentación comercial que evidencia que al menos un centenar de prendas ya habían sido vendidas previamente al público.

    Dónde se realizaron los procedimientos

    Los operativos se desplegaron de forma coordinada en distintos puntos clave marcados por la investigación de la Fiscalía Federal:

    Santa Lucía: Dos de los allanamientos se concretaron en domicilios de este departamento.

    Calle 25 de Mayo: Un inmueble ubicado sobre esta arteria, unos 300 metros al este de calle Salta.

    Zona céntrica ("El Mercadillo"): Un local situado sobre calle España, antes de llegar a Libertador San Martín, a pocos metros del Centro Cívico.

    Según explicaron fuentes vinculadas a la causa, las prendas secuestradas presentaban niveles de confección y materiales de aparente "buena calidad", lo que dificultaba a simple vista su distinción frente a los productos originales de Ansilta.

    Sin embargo, los representantes legales de la marca detectaron anomalías en la comercialización y canales de venta no autorizados, formalizando la denuncia que derivó en las órdenes de presentación y requisa firmadas por la Justicia Federal.

    Todo el material incautado quedó formalmente a disposición de la Justicia para avanzar con el procesamiento de los implicados y determinar el alcance total de la red de distribución de ropa trucha en la región.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El dólar blue sigue en alza.

    El dólar mayorista se mantuvo bajo presión y no superó los $1.500: a cuánto cotizó el dólar blue en San Juan

    San Juan capacitará a cuidadores de personas mayores

    San Juan abre un ciclo para cuidadores de personas mayores y así se puede participar

    El video imaginó cómo sería GTA San Andreas con CJ recorriendo distintos puntos emblemáticos de la provincia.

    El GTA sanjuanino que nadie sabía que necesitaba se volvió viral

    Alfredo Duarte ante el juez. 

    Alfredo Duarte, de ATSA San Juan, antes de ser condenado: "Acepto mi desborde, cometí un error"