Operativo en San Juan: realizaron cuatro allanamientos por la venta de ropa falsificada de la marca Ansilta

La Policía Federal Argentina (PFA) llevó a cabo cuatro allanamientos simultáneos en los departamentos de Chimbas y Santa Lucía, además de puntos estratégicos del Gran San Juan, en el marco de una causa por la comercialización ilegal de indumentaria.

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Secuestro de mercadería: Los efectivos incautaron aproximadamente 120 prendas de vestir (entre camperas, pantalones y remeras) que llevaban las etiquetas y el logo de la firma local, pero que eran de origen apócrifo.

Talleres clandestinos: La investigación judicial apunta a que la indumentaria era fabricada bajo la modalidad de talleres clandestinos para luego ser distribuida en locales comerciales de la provincia.

Documentación clave: Además de la ropa hallada en exhibición, los investigadores secuestraron documentación comercial que evidencia que al menos un centenar de prendas ya habían sido vendidas previamente al público.

Los operativos se desplegaron de forma coordinada en distintos puntos clave marcados por la investigación de la Fiscalía Federal:

Santa Lucía: Dos de los allanamientos se concretaron en domicilios de este departamento.

Calle 25 de Mayo: Un inmueble ubicado sobre esta arteria, unos 300 metros al este de calle Salta.

Zona céntrica ("El Mercadillo"): Un local situado sobre calle España, antes de llegar a Libertador San Martín, a pocos metros del Centro Cívico.

Según explicaron fuentes vinculadas a la causa, las prendas secuestradas presentaban niveles de confección y materiales de aparente "buena calidad", lo que dificultaba a simple vista su distinción frente a los productos originales de Ansilta.

Sin embargo, los representantes legales de la marca detectaron anomalías en la comercialización y canales de venta no autorizados, formalizando la denuncia que derivó en las órdenes de presentación y requisa firmadas por la Justicia Federal.

Todo el material incautado quedó formalmente a disposición de la Justicia para avanzar con el procesamiento de los implicados y determinar el alcance total de la red de distribución de ropa trucha en la región.