San Juan abre un ciclo para cuidadores de personas mayores y así se puede participar

El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano pondrá en marcha en San Juan “Abrazar al Cuidador” , un ciclo destinado a familiares, cuidadores y personas del entorno cercano de adultos mayores. La iniciativa comenzará el viernes 31 de julio y tendrá cupos limitados para favorecer la participación y el intercambio de experiencias.

La actividad busca acompañar a quienes diariamente asisten a personas con Alzheimer, Parkinson, demencias y otras enfermedades neurodegenerativas . Además de ofrecer información sobre esas patologías, los encuentros apuntarán a reducir la incertidumbre que suele atravesar a las familias frente a los cambios que experimentan sus seres queridos.

El ciclo estará compuesto por tres encuentros consecutivos , programados para los viernes 31 de julio, 7 de agosto y 14 de agosto. Todas las jornadas se desarrollarán de 15 a 16.30 .

La convocatoria está dirigida tanto a quienes realizan formalmente tareas de cuidado como a familiares y allegados que acompañan de manera cotidiana a una persona mayor.

Durante las charlas se explicarán los principales cambios conductuales, emocionales y cognitivos que pueden presentarse ante una enfermedad neurodegenerativa. También se compartirán estrategias prácticas para organizar rutinas, mejorar la comunicación y responder ante situaciones difíciles desde el respeto y la empatía.

Otro de los ejes será el bienestar de quienes cuidan. Los especialistas trabajarán sobre la prevención de la sobrecarga física y emocional, la importancia del autocuidado y la necesidad de construir redes familiares, comunitarias e institucionales de acompañamiento.

La propuesta estará a cargo de la Dirección de Políticas para Personas Mayores y contará con la participación de un médico de familia, una especialista en Trabajo Social y otros profesionales del área.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas deberán comunicarse al teléfono 264-4552261 para solicitar información y reservar un lugar. Desde la organización aclararon que los cupos son limitados, con el objetivo de garantizar un espacio de confianza, privacidad y participación activa.

Con esta iniciativa, la Provincia busca no solo ofrecer herramientas para mejorar el cuidado diario, sino también generar un ámbito de escucha para quienes sostienen una tarea que muchas veces está atravesada por el cansancio, las dudas y la falta de acompañamiento.