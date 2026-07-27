El GTA sanjuanino que nadie sabía que necesitaba se volvió viral

San Juan se convirtió por unos minutos en el escenario de GTA San Andreas. Una producción audiovisual que recrea el histórico videojuego en lugares reconocibles de la provincia comenzó a circular con fuerza en las redes y despertó una mezcla de sorpresa, nostalgia y entusiasmo entre quienes alguna vez recorrieron las calles de Los Santos.

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La pieza fue publicada en Instagram por FD Digital, desde la cuenta @fddigitalsj , y en la descripción se acreditó la realización al usuario @f.e.r . Antes de que terminara el recorrido virtual, el llamado “GTA sanjuanino” ya acumulaba miles de reproducciones y comentarios de usuarios que pedían una versión completa para poder jugarla.

El video conserva la estética que convirtió a Grand Theft Auto San Andreas en un fenómeno mundial, pero reemplaza sus escenarios originales por postales inconfundibles de la provincia. CJ aparece circulando por la Avenida de Circunvalación , el Centro Cívico, la Plaza 25 de Mayo y la Catedral, con su tradicional campanil como parte del paisaje.

El recorrido también pasa por el reloj del Parque de Mayo, la Plaza de Villa Krause y el abandonado hotel de Zonda. Cada lugar fue incorporado con la apariencia visual del videojuego, como si San Juan hubiese sido incluida oficialmente dentro de su enorme mapa abierto.

Para muchos usuarios, el atractivo no estuvo solamente en reconocer los espacios, sino en imaginar las misiones que podrían desarrollarse allí: escapar por Circunvalación, atravesar el microcentro o internarse en los caminos de Zonda al volante de alguno de los vehículos del juego.

CJ con la camiseta de Alianza y pandillas bien sanjuaninas

La producción está repleta de detalles locales. En varias escenas, CJ utiliza la camiseta del Club Atlético Alianza, una elección que rápidamente fue celebrada por hinchas y seguidores del fútbol provincial.

Pero uno de los guiños que más comentarios provocó fue la adaptación de las pandillas. En lugar de las bandas que protagonizan las disputas originales de San Andreas, el video muestra personajes vestidos con camisetas de San Martín y Sportivo Desamparados, trasladando al universo gamer una de las rivalidades más tradicionales de San Juan.

La aparición de esos colores le aportó humor y picardía a una recreación que no se limitó a cambiar edificios. También incorporó códigos, símbolos y rivalidades que cualquier sanjuanino puede reconocer en pocos segundos.

La nostalgia por un juego que marcó a una generación

GTA San Andreas fue lanzado por Rockstar Games en 2004 y tiene como protagonista a Carl “CJ” Johnson, quien regresa a su antiguo barrio y se involucra nuevamente en una historia atravesada por pandillas, persecuciones y misiones dentro de un enorme mundo abierto.

Más de dos décadas después, el videojuego continúa ocupando un lugar especial entre los fanáticos. Esa vigencia explica parte de la repercusión obtenida por la producción sanjuanina, que combinó una referencia reconocida mundialmente con lugares cotidianos de la provincia.

Los comentarios elogiaron especialmente la edición y el nivel de detalle. Otros fueron más lejos y reclamaron que el proyecto se transforme en un mapa descargable o en una versión jugable. Por ahora, el GTA sanjuanino es solamente una recreación audiovisual, pero alcanzó para dejar una certeza: más de uno estaría dispuesto a completar misiones por Circunvalación, Villa Krause y Zonda.