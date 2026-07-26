¿Por qué se celebra este 26 de julio el Día de los Abuelos en Argentina?

Una historia marcada por el afecto y la solidaridad. Sus orígenes en el cristianismo.

Cada 26 de julio se celebra el Día de los Abuelos en varios países, entre ellos Argentina. La fecha busca homenajear a quienes cumplen un rol fundamental dentro de las familias, brindando contención, afecto y transmitiendo experiencias y enseñanzas de generación en generación.

El origen de esta celebración está vinculado a la tradición cristiana. El 26 de julio la Iglesia Católica conmemora a San Joaquín y Santa Ana, considerados los padres de la Virgen María y, por lo tanto, los abuelos de Jesús. Por ese motivo, fueron adoptados como los patronos de los abuelos y dieron origen a esta fecha especial.

San Joaquín y Santa Ana con la Virgen niña. Más allá de su significado religioso, con el paso del tiempo el Día de los Abuelos se convirtió en una jornada para destacar la importancia de las personas mayores dentro de la sociedad y reconocer el vínculo afectivo que mantienen con hijos, nietos y bisnietos.

En muchos hogares es una oportunidad para compartir un almuerzo, una merienda o simplemente una visita, mientras que escuelas, instituciones y organizaciones suelen organizar actividades para homenajear a los adultos mayores.

¿El Día de los Abuelos se celebra el mismo día en todo el mundo? No. Aunque en Argentina y en otros países de tradición católica se conmemora el 26 de julio, existen otras fechas internacionales.