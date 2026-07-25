¡La argentinidad al palo! El ingenio popular argentino para visibilizar el reclamo por Malvinas en Google Maps

Tras la intensa campaña a nivel internacional contra la Argentina (que jugó sucio en el Mundial 2026 y en la final, que es un país racista, entre otras agresiones), llegó la reacción on line desde esta parte del mund o. Y con un objetivo: las Malvinas.

A través de una herramienta de Google, usuario argentinos empezaron a calificar comercios ingleses en las islas, y lo hicieron con mensajes en reclamo por la soberanía y en apoyo a los jugadores de la Selección.

LAS MALVINAS SON ARGENTINAS… ¡Y GOOGLE MAPS TAMBIÉN SE ENTERÓ! Cientos de usuarios comenzaron a dejar reseñas negativas en hoteles, restaurantes y comercios ubicados en las Islas Malvinas. Con comentarios como “dejen de ocupar tierras” y “las Malvinas son y serán… pic.twitter.com/GZ0o03XcFI

+Locales como el Bar Victoria y El Bar de Deano, en Puerto Argentino, recibieron diversos mensajes desde el continente con la consigna “Las Malvinas son argentinas” y fotos de Lionel Messi con la camiseta de la Selección y la Copa del Mundo.

“Un lugar tranquilo, pronto sonará el cuarteto, la cumbia y el folklore. Las Malvinas son argentinas”, dice uno de los mensajes.

Otro dice así, en tono de calificación a la supuesta atención recibida: “Vinimos a ver el partido de los granaderos de nuestra selección el 15 de julio. La picada muy buena y al final festejamos una vez más el triunfo sobre los piratas. En las fotos se ve una bandera inglesa que tomamos como trofeo de guerra, igual que en 1806″, esto último en alusión a la primera invasión inglesa.

El ingenio popular argentino no tuvo descanso en la web ante lo que se suscitó tras la derrota deportiva.

“Islas Malvinas” en Google Maps

La aparición del archipiélago como “Islas Malvinas” en Google Maps se volvió viral en las redes sociales luego de que miles de usuarios compartieran capturas de pantalla y vincularan esa denominación con la repercusión internacional que generó la bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” exhibida por la Selección tras vencer a Inglaterra en la semifinal del Mundial.

Si bien muchos interpretaron que Google había modificado recientemente el nombre, la empresa no realizó ningún cambio en las últimas horas. Google Maps adapta la denominación de territorios en disputa según el país, el idioma y la configuración desde donde se realiza la consulta: en Argentina figura como “Islas Malvinas”, en el Reino Unido como “Falkland Islands” y, en otros países, pueden aparecer ambos nombres para reflejar el diferendo de soberanía.