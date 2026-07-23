Consternación por la muerte de una conocida locutora

La noticia de su muerte generó numerosas muestras de dolor y mensajes de despedida por parte de colegas, amigos, familiares y oyentes.

La comunicación tucumana atraviesa horas de profundo pesar tras conocerse la muerte de la reconocida locutora Nieves Espeche Bellomio, una profesional que dejó una importante huella en los medios de la provincia gracias a su extensa trayectoria y su compromiso con la profesión.

La noticia de su muerte generó numerosas muestras de dolor y mensajes de despedida por parte de colegas, amigos, familiares y oyentes, quienes la recordaron por su calidez humana, su vocación de servicio y la pasión con la que desempeñó su labor frente al micrófono.

A lo largo de su carrera, Nieves Espeche Bellomio se destacó por su profesionalismo y por el respeto que supo ganarse dentro del ámbito de la comunicación tucumana, convirtiéndose en una figura muy querida por quienes compartieron con ella distintos espacios de trabajo.