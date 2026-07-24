    • 24 de julio de 2026 - 09:52

    Investigan la muerte de un trabajador dentro de un hospital

    El empleado, de 51 años, fue encontrado desvanecido en el sector de Hemoterapia antes del cambio de turno. La Fiscalía ordenó pericias y una autopsia para determinar las causas del fallecimiento.

    Detienen a tres sospechosos de cometer un ‘robo piraña’ a una chica
    Detienen a tres sospechosos de cometer un ‘robo piraña’ a una chica

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La muerte de un trabajador del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata es investigada por la Justicia luego de que fuera hallado inconsciente en el sector de Hemoterapia, donde desempeñaba sus funciones. El hecho ocurrió durante el relevo de turno y generó un importante despliegue policial dentro del establecimiento.

    Leé además

    La locución tucumana está de luto tras conocerse el fallecimiento de Nieves Espeche Bellomio.

    Consternación por la muerte de una conocida locutora
    BrunoBentancor.-

    Murió Bruno Bentancor, el futbolista que hace días fue señalado por llevarse ropa de Riestra

    De acuerdo con la información obtenida por El Marplatense, fue una compañera de trabajo quien lo encontró tendido en el piso y alertó de inmediato al personal de salud. Mientras llegaba la asistencia, comenzó a practicarle maniobras de reanimación. Minutos después fue trasladado al Shock Room, aunque los médicos no lograron revertir el cuadro y confirmaron su fallecimiento.

    Tras la intervención de efectivos de la Comisaría Decimoprimera, el área fue preservada para que trabajara la Policía Científica. En las primeras inspecciones no se observaron lesiones compatibles con una agresión ni signos de violencia en el lugar.

    No obstante, durante las pericias fueron secuestradas una jeringa y ampollas de medicamentos que serán sometidas a análisis. Fuentes ligadas a la investigación indicaron que una de las sustancias halladas sería Midazolam, aunque su utilización y eventual relación con la muerte deberán ser establecidas por los estudios toxicológicos.

    La causa quedó a cargo de la fiscal de la UFI Nº 6, quien la caratuló como "Averiguación de causales de muerte". Entre las medidas dispuestas se encuentra la realización de la autopsia, cuyos resultados serán determinantes para establecer cómo se produjo el fallecimiento del trabajador, que estaba próximo a jubilarse.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    dolor por la muerte de una nena de 2 anos: su madre ya habia sido sospechada por el fallecimiento de otras dos hijas

    Dolor por la muerte de una nena de 2 años: su madre ya había sido sospechada por el fallecimiento de otras dos hijas

    Cris Morena junto a su hijo y  nieta fallecida.

    El capitán del remolcador admitió su responsabilidad por la muerte de la nieta de Cris Morena

    investigan muerte de turista que fue hallado sin vida en pleno centro

    Investigan muerte de turista que fue hallado sin vida en pleno centro

    Influencer.

    Conmoción por la muerte de una influencer de 30 años durante su luna de miel