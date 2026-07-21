El capitán del remolcador admitió su responsabilidad por la muerte de la nieta de Cris Morena

A casi un año del trágico accidente náutico ocurrido en la bahía de Biscayne, en Miami, la causa judicial por la muerte de Mila Yankelevich (7) nieta de los reconocidos productores televisivos Cris Morena y Gustavo Yankelevich tuvo un avance decisivo en los tribunales de Estados Unidos.

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El capitán del remolcador involucrado en el siniestro, Yusiel López Insúa (46), se declaró culpable del delito de homicidio involuntario tras alcanzar un acuerdo formal con la fiscalía federal. Con este paso, el marinero evitó ir a un juicio por jurados en el que se expone a una pena máxima de hasta 10 años de prisión.

Según explicaron desde la defensa del acusado, la decisión buscó evitar la realización del debate oral para "impedir que las familias de las víctimas tengan que revivir una tragedia que conmocionó tanto a la comunidad de Miami como a la Argentina".

Las pericias técnicas realizadas por la Guardia Costera y el Departamento de Justicia estadounidense determinaron negligencias graves durante la navegación del 28 de julio de 2025:

Visión reducida: El remolcador empujaba una barcaza de construcción cargada con escombros cuya estructura y grúa bloqueaban completamente la visibilidad frontal desde la cabina.

Sin observadores: El capitán operaba la embarcación sin haber asignado a un segundo tripulante la función de vigía en la proa.

Uso del celular: El peritaje forense sobre el teléfono móvil de López Insúa confirmó que el acusado registraba actividad en internet y mercados virtuales al momento del choque.

Ante esta falta de precaución, el remolcador embistió de costado a un pequeño catamarán perteneciente a un campamento infantil de vela que había quedado detenido tras perder impulso de viento. A bordo viajaban cinco niños y una instructora.

Producto del impacto, el velero quedó atrapado debajo de la barcaza, provocando la muerte inmediata de Mila Yankelevich (7) y de la niña chilena Erin Victoria Ko Han (13), mientras que días más tarde falleció en el hospital la pequeña estadounidense-argentina Arielle Mazi Buchman (10).

Tras la declaración de culpabilidad, la fiscalía solicitó al tribunal una condena de un año de prisión efectiva y seis meses de arresto domiciliario, solicitud que quedará supeditada a la resolución final del juez de la causa.