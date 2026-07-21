Dramático rescate en Santa Cruz: una pareja sobrevivió más de 40 horas varada en la nieve

Quedaron atrapados en su camioneta tras un voraz temporal en Santa Cruz y la falta de víveres complicó la situación.

Un dramático operativo de asistencia se desplegó en el interior de la provincia de Santa Cruz para rescatar a una pareja que permaneció aislada durante más de 40 horas dentro de su camioneta, soportando condiciones climáticas extremas con temperaturas que cayeron hasta los –22 °C.

El hecho comenzó cuando José Bilbao —referente de la comunidad mapuche-tehuelche Copolque— y su pareja Noelia transitaban por la zona de Cerro Piedra. Ante el bloqueo del camino habitual provocado por la intensa acumulación de nieve y vientos que generaban "voladeros", la pareja optó por tomar una huella alternativa. Sin embargo, el vehículo terminó incrustado contra una mata de calafate sin posibilidad de avanzar ni retroceder, quedando literalmente congelado desde las cubiertas hacia abajo.

Comunicación satelital y horas de angustia La falta de víveres agravó las horas de espera. Según explicaron los propios protagonistas, solo contaban con agua para consumir debido a que estimaban realizar un trayecto corto. La señal de una antena satelital que llevaban consigo resultó determinante para dar el alerta y mantener el contacto con familiares y autoridades.

La complicación del terreno impidió el arribo inmediato de maquinarias pesadas. Tras varias gestiones que involucraron al Ministerio de Seguridad provincial, autoridades legislativas y Vialidad, cerca de la medianoche se despachó una topadora desde Las Heras. El equipo debió abrirse paso durante toda la madrugada a lo largo de más de 100 kilómetros de caminos tapados por el hielo.

Puestos a salvo y fuera de peligro Tras el intenso trabajo de los equipos de rescate, que incluyó a fuerzas provinciales y Gendarmería Nacional, la maquinaria logró llegar hasta la ubicación del vehículo para concretar la evacuación de la pareja.