    • 21 de julio de 2026 - 20:26

    Dramático rescate en Santa Cruz: una pareja sobrevivió más de 40 horas varada en la nieve

    Quedaron atrapados en su camioneta tras un voraz temporal en Santa Cruz y la falta de víveres complicó la situación.

    Más de 40 horas atrapados en la nieve en Santa Cruz.

    Más de 40 horas atrapados en la nieve en Santa Cruz.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un dramático operativo de asistencia se desplegó en el interior de la provincia de Santa Cruz para rescatar a una pareja que permaneció aislada durante más de 40 horas dentro de su camioneta, soportando condiciones climáticas extremas con temperaturas que cayeron hasta los –22 °C.

    Leé además

    Cris Morena junto a su hijo y  nieta fallecida.

    El capitán del remolcador admitió su responsabilidad por la muerte de la nieta de Cris Morena

    Por Redacción Diario de Cuyo
    mas del 75% de los argentinos prefiere pagar con el celular antes que las tarjetas o el efectivo

    Más del 75% de los argentinos prefiere pagar con el celular antes que las tarjetas o el efectivo

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El hecho comenzó cuando José Bilbao —referente de la comunidad mapuche-tehuelche Copolque— y su pareja Noelia transitaban por la zona de Cerro Piedra. Ante el bloqueo del camino habitual provocado por la intensa acumulación de nieve y vientos que generaban "voladeros", la pareja optó por tomar una huella alternativa. Sin embargo, el vehículo terminó incrustado contra una mata de calafate sin posibilidad de avanzar ni retroceder, quedando literalmente congelado desde las cubiertas hacia abajo.

    Comunicación satelital y horas de angustia

    La falta de víveres agravó las horas de espera. Según explicaron los propios protagonistas, solo contaban con agua para consumir debido a que estimaban realizar un trayecto corto. La señal de una antena satelital que llevaban consigo resultó determinante para dar el alerta y mantener el contacto con familiares y autoridades.

    La complicación del terreno impidió el arribo inmediato de maquinarias pesadas. Tras varias gestiones que involucraron al Ministerio de Seguridad provincial, autoridades legislativas y Vialidad, cerca de la medianoche se despachó una topadora desde Las Heras. El equipo debió abrirse paso durante toda la madrugada a lo largo de más de 100 kilómetros de caminos tapados por el hielo.

    Puestos a salvo y fuera de peligro

    Tras el intenso trabajo de los equipos de rescate, que incluyó a fuerzas provinciales y Gendarmería Nacional, la maquinaria logró llegar hasta la ubicación del vehículo para concretar la evacuación de la pareja.

    Ambos fueron asistidos de inmediato para evitar cuadros severos de hipotermia y trasladados a un centro de atención médica, donde se constató que se encontraban en buen estado general de salud pese al extremo frío soportado durante casi dos días.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Rosalía generó indignación en los Argentinos.

    Acusan a Rosalía de reírse de los argentinos tras el triunfo de España en el Mundial

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El gobierno otorgará un aumento de hasta 25% a militares con título universitario.

    El Gobierno otorgará un aumento de hasta 25% a militares con título universitario

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Aerolíneas argentinas.

    La Justicia de EEUU obliga a la Argentina a pagar USD 390 millones por la nacionalización de Aerolíneas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La Cámara de Apelaciones falla contra Argentina en el caso de expropiación de Aerolíneas Argentinas

    Revés para Argentina: la Justicia de EE.UU. ratificó una condena por 390 millones de dólares por Aerolíneas Argentinas

    Por Redacción Diario de Cuyo