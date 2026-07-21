Más del 75% de los argentinos prefiere pagar con el celular antes que las tarjetas o el efectivo

La forma de pagar en la Argentina atraviesa un cambio histórico. En los últimos seis meses, el 79% de los argentinos utilizó alguna solución digital o billetera virtual para realizar sus pagos cotidianos, superando por primera vez con claridad a la banca tradicional (65%), según reveló un reciente informe regional elaborado por Mastercard.

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La practicidad, el ahorro de tiempo y el control de los gastos personales son los principales motores que explican la acelerada adopción de las billeteras virtuales, un fenómeno que ya impregna tanto las compras diarias como el pago de servicios públicos y el transporte.

El relevamiento expone un cambio de paradigma en el bolsillo de los consumidores. Al consultar sobre los medios de pago utilizados en el último semestre, las preferencias quedaron ordenadas de la siguiente manera:

El uso del código QR y las transferencias inmediatas se consolidó en escenarios clave del día a día. El transporte público encabeza la lista de uso (42%), empujado por la integración de pagos con QR en colectivos y subtes.

Le siguen de cerca las compras habituales en comercios de cercanía (40%), los consumos en locales gastronómicos y cafeterías (38%) y las transacciones mediante comercio electrónico (38%).

Asimismo, para el envío de dinero entre familiares o amigos, las aplicaciones financieras son las dueñas absolutas del mercado: el 47% de los usuarios prefiere transferir por billeteras virtuales, relegando a las transferencias bancarias tradicionales (15%) y a la entrega de efectivo en mano (11%).

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A la hora de justificar la elección, los encuestados destacaron tres beneficios principales:

Ahorro de tiempo en la transacción (57%).

Acceso a promociones y descuentos exclusivos (49%).

Agilidad y eficiencia en el cobro (46%).

Además, el 75% coincidió en que el uso de estas plataformas les permite llevar un seguimiento detallado y transparente de sus finanzas personales.

No obstante, el mercado exige aún más: un 84% de los argentinos manifestó que desea que más comercios y prestadores de servicios sumen cobros electrónicos, demostrando que la demanda de digitalización va más rápido que la adaptación del comercio tradicional.