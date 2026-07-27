San Juan recibe al MBA de la Universidad de San Andrés para debatir el futuro de los negocios

San Juan será sede de encuentro clave para repensar las organizaciones, mano de Jorge Colla, director ejecutivo del MBA de la Universidad de San Andrés.

El mundo de los negocios atraviesa un punto de inflexión por la aceleración tecnológica hasta la presión por la sostenibilidad ambiental. En este marco, el MBA de la Universidad de San Andrés desembarca en San Juan con la charla "Estrategia: cambiando paradigmas", un encuentro para reflexionar sobre los desafíos actuales del entorno corporativo y brindar herramientas concretas de gestión.

Fecha: 28 de julio

28 de julio Hora: 18,30.

18,30. Lugar: Hotel Del Bono Central, Capital

Hotel Del Bono Central, Capital Organiza: MBA de la Universidad de San Andrés (UdeSA)

MBA de la Universidad de San Andrés (UdeSA) Speaker: Jorge Colla, director ejecutivo del MBA de la UdeSA. Propuesta de la charla en San Juan La propuesta central de la jornada parte de una premisa clara: las fórmulas de éxito del pasado ya no garantizan el rendimiento del futuro. La irrupción de nuevos competidores, las fluctuaciones de la coyuntura política y la rápida evolución en las expectativas de los consumidores demandan una revisión profunda de la estrategia competitiva.

A través del análisis de casos reales, tendencias del mercado y nuevas perspectivas metodológicas, la conferencia explorará cómo las organizaciones líderes están adaptando sus modelos de negocio y de qué manera es posible traducir ideas innovadoras en acciones concretas que generen valor medible. "Repensar la estrategia competitiva se ha vuelto una necesidad urgente. Este encuentro propone un espacio de alto nivel para analizar la importancia de aprender, desaprender y reaprender en entornos de alta incertidumbre", dijo Jorge Colla

Los cuatro ejes que transforman la agenda global La disertación principal estará a cargo de Jorge Colla quien abordará los pilares estructurales que están modelando el nuevo paradigma empresarial, según le adelantó a DIARIO DE CUYO. Al referirse al contenido de la presentación, Colla destacó los temas centrales sobre los cuales girará la conversación:

"El tema de la charla es Estrategias y el cambio de paradigma. Vamos a hablar de estrategias de negocios y a analizar juntos qué cosas han cambiado en las últimas décadas que han impactado en cómo tenemos que pensar la estrategia, basándonos en cuatro temas fundamentales: la tecnología, la geopolítica, los cambios demográficos y el compromiso de los seres humanos con el medio ambiente", dijo el especialista.