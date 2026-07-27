El "Desafío de las Estrellas" de Turismo Carretera llega a San Juan con una versión extendida

El Circuito San Juan Villicum se prepara para ser el escenario de un fin de semana trascendental para el deporte motor de la Argentina. Durante las jornadas del 1 y 2 de agosto , el trazado recibirá a las categorías más populares del país: la décima edición del Desafío de las Estrellas de Turismo Carretera (TC), junto al TN APAT, TC Pista y Fórmula 2 Argentina .

Desafío de las Estrellas de TC: ya están a la venta las entradas

Esta histórica fecha doble representa una nueva y fuerte apuesta del Gobierno de San Juan por consolidar a la provincia como una plaza de referencia para la organización de grandes espectáculos deportivos de nivel nacional. De este modo, la llegada de las máximas disciplinas fierreras no solo ratifica la pasión local por el automovilismo, sino que también funciona como un motor clave para impulsar el turismo regional y dinamizar el movimiento económico de toda la provincia.

Al tratarse de una competencia especial dentro del calendario del Turismo Carretera, la Comisión Asesora y Fiscalizadora junto al Departamento Deportivo de la ACTC oficializaron el Reglamento Particular de la Prueba (RPP) del Desafío de las Estrellas.

Grilla por sorteo : No se disputarán pruebas de clasificación ni series. El ordenamiento de partida de la carrera final se definirá mediante un sorteo dividido en tercios según las posiciones del campeonato.

Los últimos serán los primeros : En la grilla de largada, los pilotos pertenecientes al 3° tercio (los ubicados en los puestos más bajos del torneo) ocuparán las primeras posiciones del frente. Le seguirán los competidores del 2° tercio y, finalmente, los referentes del 1° tercio (los líderes del campeonato) deberán largar desde el fondo.

Exigencia en pista : La carrera final tendrá una duración total de 66 vueltas o un tiempo máximo de 120 minutos.

Estrategia en boxes (combustible sí, neumáticos no) : En esta oportunidad no habrá cambio obligatorio de neumáticos. La detención en boxes será exclusivamente para el reabastecimiento libre de combustible. Cada auto podrá contar con hasta cinco mecánicos con buzo antiflama para realizar la recarga y solo se permitirá limpiar el parabrisas, reemplazar el film protector o despejar la entrada de aire del radiador. Cualquier otra reparación deberá hacerse dentro del box.

Ingreso por grupos : El orden de ingreso a los boxes (Box A, B y C) se determinará el día viernes. En caso de neutralización con Auto de Seguridad, los boxes permanecerán cerrados.

Puntaje incrementado : El ganador de esta fecha especial se acreditará 60 puntos para el campeonato. Además, se aplicará una escala aumentada que otorga 50 puntos al segundo, 45 al tercero y 42 al cuarto, asegurando una base de 5 puntos para todos los competidores desde el puesto 41° hasta el final.

Con un parque automotor multitudinario, sorpresas desde la partida y una exigente estrategia en la recarga de combustible, sumado al posible cambio de neumáticos, el trazado albardonero se encamina a ser el gran epicentro deportivo de la región en el arranque de agosto.