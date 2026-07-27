San Juan será sede del III Congreso Nacional de Deporte Inclusivo

San Juan volverá a convertirse en un punto de encuentro para el deporte inclusivo a nivel nacional con la realización del III Congreso Nacional de Deporte Inclusivo , que se desarrollará los días 7 y 8 de octubre en el Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán .

La propuesta es organizada por la Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas de la Secretaría de Deporte y convocará a especialistas, deportistas, docentes, entrenadores y profesionales de distintas disciplinas para intercambiar experiencias y promover una cultura deportiva basada en la equidad y la igualdad de oportunidades.

El congreso busca ampliar la mirada sobre el concepto de deporte inclusivo, entendiéndolo como un eje transversal que involucra a todas las disciplinas y niveles de práctica, desde el alto rendimiento hasta el deporte adaptado, garantizando que todas las personas puedan participar en igualdad de condiciones.

Durante las dos jornadas se desarrollarán conferencias, clínicas y talleres prácticos que abordarán temas vinculados a la diversidad, la accesibilidad en la infraestructura deportiva, el impacto de la actividad física en la salud integral y el diseño de políticas públicas orientadas a fortalecer la equidad en el deporte.

Además de su propuesta académica, el encuentro será un espacio para el intercambio de experiencias entre representantes de diferentes provincias, promoviendo la difusión de buenas prácticas y visibilizando historias de superación que demuestran el poder transformador del deporte como herramienta de inclusión social.

La realización de este congreso reafirma el compromiso de la Secretaría de Deporte con el desarrollo de políticas inclusivas que permitan ampliar el acceso al deporte, fortalecer la formación de quienes trabajan en el ámbito deportivo y generar espacios donde la diversidad sea un valor.

Esta nueva edición consolida a San Juan como una provincia referente en materia de deporte inclusivo, impulsando acciones que trascienden la competencia y promueven una sociedad con más oportunidades para todos. En línea con la política deportiva del Gobierno de San Juan, este tipo de iniciativas contribuyen a construir el San Juan del futuro, donde el deporte es una herramienta de integración, respeto e igualdad.

El congreso se realizará en el Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán y contará con la participación de referentes nacionales e internacionales, consolidando a la provincia como sede de uno de los encuentros más importantes del país en materia de deporte inclusivo.