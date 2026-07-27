    • 27 de julio de 2026 - 12:20

    Condenaron al Secretario General de ATSA San Juan por apedrear una camioneta en un predio del gremio

    Alfredo Duarte, titular de ATSA San Juan, recibió una pena de dos meses de prisión condicional tras un acuerdo de juicio abreviado.

    Alfredo Duarte. Foto Diario de Cuyo.

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    Duarte frente al juez de garantías, Alberto Caballero.

    Duarte frente al juez de garantías, Alberto Caballero.

    La resolución se conoció durante una audiencia realizada ante el juez de Garantías Alberto Caballero, donde la Fiscalía y la defensa avanzaron en un acuerdo de juicio abreviado para poner fin al proceso.

    En ese contexto, el Ministerio Público Fiscal modificó la calificación legal del caso y decidió mantener únicamente la acusación por el delito de daño, dejando sin efecto el cargo por amenazas que inicialmente también pesaba sobre el dirigente gremial.

    El ayudante fiscal Jorge Sánchez y el fiscal del caso José Plaza.

    El ayudante fiscal Jorge Sánchez y el fiscal del caso José Plaza.

    Tras un cuarto intermedio, las partes alcanzaron un acuerdo que fue homologado por el magistrado, quien impuso a Duarte una pena de dos meses de prisión condicional. Esto implica que no deberá cumplir la condena en un establecimiento penitenciario, siempre que respete las condiciones fijadas por la Justicia. Como parte de esas reglas de conducta, el juez dispuso una prohibición de acercamiento de 500 metros respecto del domicilio de la víctima durante el plazo de dos meses.

    Con esta resolución, la causa quedó cerrada con una condena exclusivamente por el delito de daño, luego de que la acusación por amenazas fuera descartada durante la audiencia.

    Los abogados de la defensa, Juan Jos&eacute; Esnaola y Milenko Garc&iacute;a.&nbsp;

    Los abogados de la defensa, Juan José Esnaola y Milenko García.

    La denuncia contra Alfredo Duarte

    Duarte fue imputado por un hecho que ocurrió el 26 de noviembre de 2025 en un predio ubicado en calles Nacional y Santa María de Oro, en Villa del Salvador, Angaco. Un video sobre el suceso se hizo viral posteriormente y fue presentado como prueba.

    En el video se observa con claridad cómo Duarte desciende de su rodado y comienza a atacar la camioneta con piedras, golpeándolo de manera intimidante, mientras desde el interior del vehículo se filma la secuencia. “Los voy a cag… matando”, se escucha decir al referente sindical.

    La relación entre el denunciante y Duarte no era mala al principio. Gómez le alquilaba el predio a ATSA para dejar su flota de camiones. Pues quedaba justo en frente de su casa, cruzando la calle, pero ese relación comercial dejó de existir, según el denuciante, porque empezó a alquilar otro inmueble para ese cometido.

    La versión de Duarte es otra. Tras la viralización del video, en una declaración radial dijo: “Saqué a los usurpadores. Los corrí y voy a asumir la responsabilidad”. Según el referente de ATSA los Gómez usurpaban el terreno desde hace años. Pero en la investigación, el damnificado señaló que solo había dejado su camioneta en el predio para que estuviera a la sombra, lo que parece que enardeció a Duarte cuando fue por el lugar.

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