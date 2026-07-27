Un tiroteo sembró el terror en un festival de Seattle y dejó tres muertos

Una tarde de música, gastronomía y actividades familiares terminó convertida en una escena de terror en Seattle. Un tiroteo en pleno festival Bite of Seattle dejó tres muertos y cuatro heridos , entre ellos un niño de apenas 2 años, mientras cientos de asistentes corrían desesperadamente para ponerse a salvo.

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Hallaron a una nena de 4 años sola y encerrada con candado: el video que grabó el padre

Los disparos se escucharon alrededor de las 18 del domingo, durante las últimas horas del tradicional evento realizado en el Seattle Center, un concurrido complejo ubicado junto a la emblemática Space Needle. En cuestión de segundos, la multitud comenzó a escapar, buscar refugio dentro de edificios y esconderse detrás de los puestos.

Las imágenes grabadas durante el festival muestran cómo la tranquilidad se rompe abruptamente y decenas de personas comienzan a correr. Algunos asistentes se arrojan al suelo, otros buscan a sus familiares y varios vendedores abandonan sus puestos ante el temor de que los disparos continuaran.

El registro captó la desesperada huida de los asistentes después de que comenzaran los disparos en el predio. Video vía Instagram (@n.mas)

Testigos relataron que inicialmente confundieron las detonaciones con fuegos artificiales. La dimensión del peligro se hizo evidente cuando comenzaron los gritos de alerta y una multitud avanzó hacia las salidas. En medio del caos hubo personas que cayeron al suelo y cochecitos de bebés que terminaron volcados.

Tres personas murieron y un niño resultó herido

La Policía de Seattle confirmó que las víctimas fatales fueron un joven de 19 años, un hombre de 44 y una mujer de 56. Dos murieron en el lugar, mientras que la tercera persona falleció después de ser trasladada al Centro Médico Harborview.

Otras cuatro personas debieron ser hospitalizadas, entre ellas un niño de 2 años. Según el último parte difundido por las autoridades, los heridos permanecían estables y presentaban lesiones en distintas partes del cuerpo, como brazos, piernas y abdomen.

Decenas de policías que ya se encontraban afectados a la seguridad del festival reaccionaron inmediatamente. Los agentes asistieron a los heridos hasta la llegada de los servicios médicos, evacuaron el complejo y desplegaron un amplio operativo para buscar a los responsables.

Investigan un intercambio de disparos entre dos personas

Las primeras averiguaciones indican que el tiroteo se habría originado cuando dos personas comenzaron a dispararse entre sí en las inmediaciones del Seattle Center Armory. Siete personas de diferentes edades fueron alcanzadas por los proyectiles.

Uno de los sospechosos fue detenido en el mismo predio y trasladado a una dependencia policial para ser interrogado. Las autoridades también buscaban a otra persona presuntamente involucrada, aunque aclararon que no existía una amenaza activa para la comunidad.

En el lugar fueron recuperadas dos armas de fuego. La Unidad de Homicidios y el equipo especializado en reducción de la violencia armada quedaron al frente de una investigación que todavía intenta determinar qué provocó el enfrentamiento y si alguna de las víctimas había participado de la disputa.

Un festival multitudinario terminó en tragedia

El Bite of Seattle es uno de los encuentros gastronómicos más populares de la ciudad. Se realiza desde la década de 1980 y reúne durante tres días a cientos de comerciantes, artistas y puestos de comida, con una concurrencia estimada de aproximadamente 350.000 personas.

La magnitud de la tragedia generó una fuerte conmoción por haberse producido en un espacio pensado para familias y turistas. La alcaldesa Katie Wilson calificó lo ocurrido como un hecho de violencia atroz y advirtió que Seattle atravesó varios episodios graves con armas de fuego en pocos días.

Mientras continúa la búsqueda de todos los involucrados, los investigadores analizan videos, testimonios y pruebas recogidas en el predio. Una jornada que debía cerrar con música y celebraciones terminó con tres familias de luto y una ciudad nuevamente golpeada por la violencia armada.