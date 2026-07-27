San Juan será sede de un Congreso Nacional de Deporte Inclusivo: conocé dónde y cuándo será

San Juan se prepara para recibir un evento de alcance federal e inclusivo. Durante el 7 y 8 de octubre , las instalaciones del Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán abrirán sus puertas para dar lugar al III Congreso Nacional de Deporte Inclusivo , un espacio estratégico diseñado para debatir, visibilizar y consolidar una cultura de verdadera equidad en la disciplina.

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A diferencia de enfoques históricos que circunscriben la inclusión exclusivamente a la órbita del deporte adaptado, este encuentro propone un enfoque conceptual renovado y transversal . La inclusión deja de ser una categoría aislada para convertirse en un eje rector universal que atraviesa todo el espectro deportivo: desde la alta competencia y el alto rendimiento hasta las prácticas recreativas y adaptadas. El propósito central es asegurar que todas las personas confluyan en un marco de igualdad de oportunidades, independientemente de sus capacidades físicas, cognitivas o sociocontextuales.

Este congreso desplegará un formato dinámico que combinará conferencias magistrales, clínicas especializadas y talleres prácticos coordinados por destacados especialistas, atletas y profesionales del sector. La agenda estará basada en tres pilares estratégicos fundamentalmente interconectados:

Más allá de su evidente contenido académico y técnico, el evento funcionará como una plataforma federal de intercambio interregional . La transferencia de buenas prácticas entre provincias y organizaciones buscará escalar modelos exitosos a nivel nacional.

Asimismo, el congreso incluirá historias de resiliencia y superación en primera persona. El testimonio directo de atletas y profesionales permitirá comprobar, en la práctica cotidiana, el valor del deporte como uno de los vehículos más potentes para la integración social, la restitución de derechos y la transformación comunitaria.

"Buscamos sentar las bases definitivas para un futuro donde todos puedan disfrutar de los beneficios del deporte sin barreras, sesgos ni prejuicios, dijo Julián Suraci, del área de Políticas Educativas e Inclusivas.

Un compromiso institucional de cara al futuro

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, reafirma con la organización de este evento su compromiso inquebrantable de generar espacios seguros, respetuosos y acogedores para la ciudadanía. La meta final es dejar un legado duradero: una hoja de ruta concreta hacia un sistema deportivo accesible, justo y profundamente humano.

Información y Contacto Institucional

Para más información sobre inscripciones, acreditaciones y el programa general del evento, dirigirse a Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas , ubicada en el Edificio Mitre, 3º piso A (Mitre 15 Este, Capital). Mail: [email protected]