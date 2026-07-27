Fin de semana fierrero en San Juan: La ACTC Educación dictará capacitaciones a estudiantes de escuelas técnicas

La provincia de San Juan volverá a recibir a ACTC Educación con dos jornadas de capacitación orientadas a estudiantes de escuelas técnicas, en las que se abordarán contenidos vinculados a la mecánica del automovilismo y la seguridad vial. Las actividades se desarrollarán el miércoles 30 y el jueves 31 de julio en la Escuela Provincial de Educación Técnica (EPET) N° 5, ubicada en Las Heras Sur 516.

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La primera propuesta será la Jornada de Mecánica de Vehículos ACTC, que tendrá lugar el miércoles 30, de 14 a 18 horas. La capacitación estará a cargo de los ingenieros Sergio Pendás y Pedro Viglietti, ambos profesionales con una amplia trayectoria en el automovilismo deportivo.

Durante la actividad se profundizará sobre distintos aspectos técnicos de un automóvil de Turismo Carretera, incluyendo mecánica, aerodinámica, ingeniería en pista, interpretación de datos, conceptos de puesta a punto, clasificación de chasis y sistemas de suspensión para vehículos de tracción delantera, entre otros contenidos específicos.

Uno de los momentos más esperados será la participación del piloto sanjuanino Tobías Martínez, actual competidor de Turismo Carretera, quien compartirá su experiencia dentro de la máxima categoría del automovilismo nacional. El piloto explicará cuáles son los cuidados que debe tener un corredor durante una competencia y la importancia de la indumentaria de seguridad reglamentaria.

Como parte de la jornada, los estudiantes podrán conocer de cerca un vehículo de Turismo Carretera que estará exhibido en el patio de la institución. Allí, los especialistas brindarán una explicación detallada sobre el funcionamiento del automóvil, su mecánica y el rol que cumple la aerodinámica en un vehículo de competición, respondiendo además las consultas de los asistentes.

La capacitación continuará el jueves 31, de 9 a 13 horas, con el Taller de Educación Vial ACTC, que se desarrollará en el mismo establecimiento educativo y contará con la presencia del piloto Germán Todino.

La jornada comenzará con una charla a cargo de Diego Garay, quien abordará la problemática de los siniestros viales, sus principales causas, estadísticas y estrategias de prevención, además de brindar herramientas para actuar correctamente ante una emergencia.

Posteriormente, Claudio Alonso y Germán Todino analizarán los sistemas de seguridad presentes en un Turismo Carretera y establecerán comparaciones con los dispositivos de seguridad de los vehículos de uso cotidiano, destacando similitudes y diferencias.

El taller también incluirá actividades prácticas e interactivas. Los alumnos recorrerán distintas estaciones donde enfrentarán situaciones habituales relacionadas con la circulación vial, promoviendo la reflexión sobre el uso responsable de bicicletas y motocicletas, la prevención del consumo de alcohol al volante, el rol de los pasajeros, el respeto por las normas del transporte público y la importancia del trabajo policial en la investigación de siniestros.

Para ello se utilizarán simuladores viales, monopatines, motocicletas, vehículos de práctica, gafas de simulación y diferentes herramientas cognitivas que permitirán recrear escenarios reales en un entorno seguro y controlado.

ACTC Educación desarrolla este programa con certificación de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Pacheco y el respaldo académico de la Facultad de Ingeniería del Ejército y del Taller Escuela de Automovilismo, consolidando una propuesta que busca acercar conocimientos técnicos y fomentar una cultura de prevención y seguridad vial entre los jóvenes.