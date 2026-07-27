Francisco Ortega está a un millón de River y presiona para dejar Olympiacos

River aceleró las negociaciones por Francisco Ortega y quedó más cerca de sumar al lateral izquierdo solicitado por Eduardo Coudet. Olympiacos respondió a la propuesta enviada desde Núñez, redujo el precio inicial del futbolista y dejó una diferencia económica que todavía impide cerrar la operación, aunque el deseo del jugador podría resultar decisivo.

River comenzó el Torneo Clausura con una derrota ante Barracas Central por 1-0 en el Monumental

La negociación entró en una instancia clave porque el conjunto griego habría comenzado pidiendo 7,5 millones de euros , pero luego redujo sus pretensiones hasta los 6 millones . River, por su parte, habría elevado su ofrecimiento hasta los 5 millones de euros , por lo que actualmente existe una distancia de un millón entre las instituciones.

Las cifras difundidas por los medios no son completamente uniformes debido a las monedas y condiciones utilizadas para informar la operación. La versión más reciente sostiene que River ofrece 5 millones de euros y Olympiacos exige 6 millones para desprenderse del defensor.

Otras fuentes ubican la propuesta del Millonario en aproximadamente 4,5 millones de dólares y la pretensión del club griego cerca de los 5,5 millones de dólares . En ambos casos, la diferencia continúa siendo de alrededor de un millón y las posiciones se acercaron considerablemente durante las últimas horas.

En Núñez ahora analizan si realizan un último esfuerzo para completar la suma requerida o si intentan incorporar variables, objetivos o porcentajes que permitan alcanzar un acuerdo sin desembolsar todo el dinero de manera inmediata.

Epígrafe: Francisco Ortega es el lateral izquierdo elegido por River para reforzar el plantel de Eduardo Coudet.

El deseo de Ortega puede destrabar el pase

River cuenta con un elemento importante a su favor: Ortega ya manifestó su intención de regresar al fútbol argentino y vestir la camiseta del Millonario. El lateral habría comunicado esa postura a los dirigentes de Olympiacos para intentar facilitar su salida.

El jugador surgido de Vélez tiene contrato con el conjunto griego hasta mediados de 2028, por lo que su voluntad no obliga al club europeo a venderlo. Sin embargo, podría ser determinante para que Olympiacos flexibilice las condiciones y acepte una estructura de pago cercana a la propuesta realizada desde Núñez.

La dirigencia de River deberá moverse rápidamente, ya que el cierre del libro de pases del fútbol argentino está previsto para el próximo viernes. La ventana podría extenderse si el club concreta una venta o préstamo al exterior, una posibilidad que aparece vinculada a la eventual salida de Santiago Lencina.

El refuerzo que pidió Coudet

La búsqueda de Ortega responde a una necesidad puntual planteada por Eduardo Coudet. El entrenador pidió sumar competencia en el lateral izquierdo, donde Marcos Acuña aparece actualmente como la principal alternativa después de que Matías Viña quedara relegado de la consideración del cuerpo técnico.

Ortega, de 27 años, llegó al fútbol griego en 2023 después de disputar 153 partidos con Vélez. Desde entonces superó el centenar de presentaciones con Olympiacos y conquistó cuatro títulos, entre ellos la Conference League 2023/24, la primera copa internacional en la historia de la institución.

Durante la última temporada participó en 33 de los 48 encuentros disputados por su equipo, acumuló 2.740 minutos, convirtió un gol y entregó tres asistencias. Su continuidad y experiencia internacional lo convirtieron en la prioridad de River para reforzar una posición considerada sensible.

En caso de concretarse la transferencia, Francisco Ortega se transformaría en el séptimo refuerzo de River. Por ahora, el acuerdo no está cerrado, pero la reducción del precio, la mejora de la oferta y la presión del futbolista dejaron la negociación en su momento de mayor avance.