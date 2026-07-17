River debuta en el segundo semestre ante Aldosivi con la expectativa por sus refuerzos

El equipo de Eduardo Coudet enfrenta este viernes al Tiburón por los 16avos de final de la Copa Argentina. Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré podrían tener sus primeros minutos con la camiseta millonaria.

River Plate volverá a la competencia oficial este viernes cuando enfrente a Aldosivi por los 16avos de final de la Copa Argentina. El encuentro se disputará desde las 21.45 en el estadio Padre Martearena de Salta y marcará el inicio del segundo semestre para el conjunto de Eduardo Coudet, que buscará avanzar de ronda y comenzar con el pie derecho.

Todas las miradas estarán puestas en los flamantes refuerzos del Millonario. Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré integran la convocatoria y podrían hacer su estreno oficial, en un equipo que encara una etapa de renovación tras varias salidas importantes durante el mercado de pases.

River llega con la Copa Argentina como uno de los grandes objetivos del semestre y buscará imponer su jerarquía frente a un Aldosivi que intentará dar el golpe y eliminar a uno de los candidatos al título. El ganador del cruce accederá a los octavos de final del certamen.

El encuentro será dirigido por Andrés Gariano y contará con transmisión en vivo de TyC Sports y TyC Sports Play.

Probables formaciones River - Aldosivi River: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz y Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez y Maximiliano Meza; Facundo Colidio, Lucas Beltrán y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.