Franco Armani se despidió de River entre lágrimas tras ocho años y medio de gloria

Después de ocho años y medio marcados por títulos, atajadas memorables y una identificación total con los hinchas, Franco Armani se despidió oficialmente de River Plate . El arquero protagonizó un emotivo acto en el estadio Monumental, donde no pudo contener las lágrimas al agradecer el cariño recibido durante una de las etapas más exitosas de su carrera.

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Con la voz quebrada, el campeón del mundo comenzó su mensaje recordando el sueño que significó vestir la camiseta del club de sus amores.

"Querida familia riverplatense, hoy me toca escribir una de las cartas más difíciles de mi carrera. Después de ocho años y medio inolvidables, llegó el momento de despedirme del club que soñé defender desde que era un niño ", expresó ante un Monumental colmado de emoción.

Armani recordó su llegada en enero de 2018 y destacó que no solo arribó a una de las instituciones más importantes del mundo, sino también al equipo del que fue hincha desde pequeño.

"En 2018 no solo llegaba a uno de los clubes más grandes del mundo, sino que llegaba al club del que fui hincha toda mi vida. Vestir esta camiseta fue cumplir el sueño que me acompañó desde chico y jamás imaginé que el destino me regalaría una historia tan hermosa ", afirmó.

Un ciclo inolvidable en River

Durante su paso por River, Armani disputó más de 300 encuentros y levantó diez títulos, consolidándose como uno de los arqueros más importantes de la historia del club. Su figura quedó ligada para siempre a la conquista de la Copa Libertadores 2018 en Madrid, además de múltiples campeonatos nacionales e internacionales.

En el tramo final de su discurso, el arquero volvió a emocionarse y agradeció el respaldo permanente de los simpatizantes.

"Gracias por permitirme vivir el sueño más grande de mi vida, gracias por tanto amor. Hasta siempre, River, nos volveremos a encontrar", dijo antes de quebrarse, lo que provocó una ovación de todos los presentes.

La despedida contó con la presencia de grandes leyendas riverplatenses, entre ellas Norberto "Beto" Alonso, Reinaldo "Mostaza" Merlo, Enzo Francescoli y Marcelo Barovero. También asistieron Eduardo Coudet y parte de su cuerpo técnico, quienes acompañaron al guardameta en un momento cargado de emoción.

Atlético Nacional, el destino más probable

Aunque todavía resta la confirmación oficial, todo indica que Franco Armani continuará su carrera en Atlético Nacional, el club colombiano donde también escribió una página dorada de su trayectoria.

En Medellín conquistó 13 títulos y fue una de las máximas figuras del equipo que ganó la Copa Libertadores 2016, por lo que su regreso despierta una enorme expectativa entre los hinchas verdolagas.

Así, Armani cierra una etapa histórica en River, donde dejó un legado imborrable y se ganó un lugar entre los grandes ídolos del club de Núñez.