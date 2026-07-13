La Selección Argentina realizó su última práctica en Kansas City antes de viajar a Atlanta

La Selección Argentina completó este martes su última práctica en Kansas City antes de emprender viaje hacia Atlanta, donde este miércoles, desde las 16, afrontará una de las citas más importantes del Mundial 2026: la semifinal frente a Inglaterra . Como es habitual en las grandes definiciones, Lionel Scaloni volvió a apostar por el misterio y evitó mostrar el equipo que buscará el pase a la final.

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El entrenamiento se desarrolló en un clima distendido y con una carga física liviana. Tras la práctica, el plantel compartió un asado antes de partir rumbo a Atlanta, donde realizará el último ensayo previo al compromiso frente al conjunto inglés.

Durante la práctica en Kansas City no hubo trabajos tácticos ni un ensayo formal de fútbol que permitiera anticipar la formación titular. El cuerpo técnico dispuso ejercicios de activación física, trabajos con pelota y fútbol en espacios reducidos, sin entregar señales sobre el once inicial.

Será recién este miércoles, ya instalados en Atlanta, cuando el entrenador podría realizar un entrenamiento táctico para ajustar detalles , especialmente en la pelota parada , una faceta clave en este tipo de encuentros.

Sin embargo, todo indica que Scaloni mantendría la base del equipo que viene utilizando durante el certamen, pese a las críticas que dejó el rendimiento frente a Suiza en los cuartos de final.

La confianza en los habituales pesa más que el último rendimiento

El triunfo sobre Suiza dejó sensaciones encontradas. Argentina consiguió la clasificación en el tiempo suplementario, incluso cuando su rival jugó con un futbolista menos durante buena parte del complemento, pero el funcionamiento colectivo estuvo lejos del esperado.

Aun así, el cuerpo técnico considera que la estructura del equipo continúa siendo sólida. La confianza depositada en los futbolistas que forman parte del proceso desde hace años pesa más que las dudas generadas por los últimos desempeños.

Scaloni entiende que este grupo ya demostró en otras oportunidades, especialmente en la conquista del Mundial de Qatar, que puede responder en los momentos decisivos.

Las variantes que analiza el entrenador

Si bien no se esperan cambios masivos, algunas posiciones siguen bajo análisis. Una de las preocupaciones pasa por Leandro Paredes, quien terminó el encuentro anterior con un calambre, aunque no sería un problema de gravedad.

Además, el mediocampo ha sido uno de los sectores con menor regularidad en los últimos partidos, aunque eso no garantiza modificaciones.

Entre las variantes que aparecen como posibles se encuentran el ingreso de Gonzalo Montiel en lugar de Nahuel Molina y la presencia de Nicolás González por Alexis Mac Allister, buscando mayor intensidad y equilibrio por las bandas.

El equipo se conocerá minutos antes del partido

Fiel a su estilo, Lionel Scaloni mantendrá el hermetismo hasta último momento. La formación titular recién será confirmada durante la charla técnica previa a la salida hacia el estadio, una estrategia que ha repetido a lo largo de toda la Copa del Mundo.

Con la ilusión intacta y un lugar en la final en juego, Argentina buscará volver a escribir una página histórica cuando enfrente a Inglaterra en una semifinal que promete emociones fuertes y tendrá la atención del mundo entero.