¿Qué restaurante prestigioso desembarcará en San Juan? La pista que dejó uno de los dueños del Hola Tulum

Un nuevo jugador de peso podría sumarse en los próximos meses al mapa gastronómico de San Juan. La pista la dio el empresario Fernando Lucero , uno de los propietarios del Open Mall Hola Tulum , quien confirmó que el complejo está muy cerca de concretar el desembarco de un restaurante de gran prestigio, aunque evitó revelar de qué firma se trata.

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La incógnita quedó instalada. El empresario habló sobre la actualidad del mercado de las motos y el desarrollo del nuevo centro comercial ubicado sobre avenida Circunvalación. Consultado por los próximos proyectos del paseo, Lucero dejó entrever que la oferta gastronómica todavía tiene una sorpresa reservada.

" Estamos ahí a punto de cerrar lo que se va a venir. No puedo anticipar. Viene un restaurante muy importante a nivel nacional, muy prestigioso ", sostuvo en Radio Colón.

Si bien no dio nombres, la definición alimentó las especulaciones sobre cuál será la cadena elegida para desembarcar en la provincia. En el sector comercial aseguran que se trata de una firma de alcance nacional e incluso con presencia internacional, lo que representaría una incorporación de peso para el mercado gastronómico sanjuanino.

El anuncio llega pocas semanas después de la inauguración de la primera etapa de Hola Tulum, el nuevo open mall desarrollado en el predio ubicado junto a Hiper Libertad y Cinema Center.

Según explicó Lucero, el proyecto fue concebido para convertirse en un nuevo punto de encuentro del Gran San Juan, con una fuerte apuesta a la gastronomía y los espacios al aire libre.

"Va a haber un polo gastronómico muy importante", afirmó el empresario, quien detalló que el complejo ya reúne cafeterías, heladerías, bares, pizzerías, hamburgueserías y propuestas de cocina oriental, entre otros rubros.

La llegada de una cadena de mayor escala buscaría completar esa oferta y transformarse en uno de los principales atractivos del paseo comercial.

Tres etapas de desarrollo

Lucero recordó que la obra apenas transita su primera etapa y que el emprendimiento continuará creciendo. El empresario explicó que Hola Tulum fue pensado como un open mall diferente para San Juan, con locales comerciales, servicios, amplios espacios verdes y un estacionamiento para más de 2.000 vehículos, aprovechando su ubicación estratégica sobre la avenida de Circunvalación. Aunque evitó brindar más detalles sobre el restaurante que negocia, dejó claro que el anuncio oficial podría concretarse en las próximas semanas.