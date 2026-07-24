Aranceles de Trump: qué productos argentinos pagarán 10% y cuáles quedan exceptuados

Estados Unidos puso en vigencia un arancel adicional del 10% para gran parte de los productos argentinos que ingresen a su mercado. La medida forma parte del nuevo esquema comercial impulsado por Donald Trump, alcanza a 60 economías y contempla excepciones para sectores estratégicos, materias primas y bienes sujetos a otros regímenes.

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Argentina tendrá el arancel más bajo de Estados Unidos para sus exportaciones

La Argentina quedó dentro del grupo que afrontará la tasa más baja. Otros países deberán pagar un 12,5%, mientras que la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Suiza tendrán tratamientos diferenciados según el arancel que ya corresponda a cada producto.

La disposición comenzó a regir a las 00.01 del 24 de julio de 2026 , hora del este estadounidense. Las mercaderías cargadas y en tránsito antes de ese momento podrán evitar el nuevo recargo cuando ingresen al país antes del 28 de julio, según el aviso oficial.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, conocida como USTR, justificó la decisión en una investigación realizada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 . Washington cuestionó a sus socios por no prohibir o controlar suficientemente la importación de productos fabricados mediante trabajo forzoso.

10% para las economías que ya establecieron prohibiciones, poseen mecanismos parciales o asumieron compromisos para reforzar esos controles.

para las economías que ya establecieron prohibiciones, poseen mecanismos parciales o asumieron compromisos para reforzar esos controles. 12,5% para los países que, según Estados Unidos, todavía no avanzaron suficientemente.

Argentina recibió la alícuota del 10% por los compromisos asumidos dentro de su acuerdo de comercio e inversiones con Estados Unidos. En la misma categoría quedaron Canadá, México, India, Reino Unido, Ecuador y otros doce socios comerciales.

Como ya había informado Diario de Cuyo en la nota Argentina tendrá el arancel más bajo de Estados Unidos para sus exportaciones, el país quedó en una posición relativamente más favorable frente a competidores que afrontarán tasas superiores.

Qué productos argentinos quedan alcanzados por los aranceles

La regla general establece que el 10% se aplicará a los bienes argentinos que no aparezcan expresamente exceptuados en los anexos publicados por Estados Unidos.

Esto significa que podrán quedar alcanzadas manufacturas industriales, productos químicos, preparaciones alimenticias y otros bienes que no tengan un tratamiento especial o estén incluidos en alguna lista de exclusión.

La definición final no se realiza únicamente por el nombre comercial del producto. Cada exportador deberá revisar el código correspondiente dentro del Sistema Armonizado de Tarifas de Estados Unidos, porque dos artículos de un mismo sector pueden recibir tratamientos diferentes.

El documento estadounidense incluye más de 400 páginas de códigos, alcances y limitaciones. Además de las exclusiones generales, incorpora una lista particular para productos argentinos, con distintas partidas vinculadas con productos animales, vegetales, madera, corcho, textiles y otros bienes.

Los sectores que quedaron fuera del nuevo 10%

La medida contempla excepciones destinadas a evitar desabastecimientos o problemas para la economía estadounidense. Entre los productos que no quedarán sometidos a este nuevo gravamen aparecen:

Petróleo y gas .

. Fertilizantes.

Algunas materias primas y determinados alimentos.

Bienes que Estados Unidos no produce en cantidad suficiente.

Materiales informativos, donaciones y equipaje acompañado.

Productos que ya están alcanzados por aranceles especiales bajo la Sección 232.

En esta última categoría se encuentran bienes vinculados con acero, aluminio, cobre, automóviles y autopartes. Sin embargo, que estén exceptuados del nuevo 10% no significa que ingresen sin pagar: continúan sometidos a sus propios regímenes arancelarios, que en algunos casos son considerablemente más elevados.

Esta distinción es relevante para Argentina porque una parte importante de sus ventas a Estados Unidos está relacionada con combustibles, metales, carne y otros productos primarios. Durante 2025, el país norteamericano importó bienes argentinos por US$8.300 millones, un aumento del 16,8% frente al año anterior.

¿Es una nueva suba para las exportaciones argentinas?

El anuncio no representa necesariamente un aumento inmediato de diez puntos para todos los productos. Hasta ahora Estados Unidos cobraba un arancel temporal general del 10%, implementado durante 150 días bajo otra herramienta legal.

Ese régimen venció al mismo tiempo que entraron en vigencia las nuevas tarifas. Por lo tanto, para buena parte de los bienes argentinos que ya pagaban el 10%, el porcentaje puede mantenerse, aunque ahora bajo la Sección 301 y con una nueva estructura de excepciones.

La principal diferencia es que el Gobierno de Trump consiguió sostener el piso arancelario después de que la Corte Suprema estadounidense anulara una parte de su anterior esquema de tarifas. La nueva base jurídica es considerada más difícil de impugnar, aunque tampoco se descartan nuevos cuestionamientos judiciales.

Cómo puede afectar a las empresas argentinas

El arancel es abonado formalmente por el importador estadounidense cuando la mercadería ingresa al país. Sin embargo, el costo puede trasladarse de distintas maneras:

El comprador estadounidense puede aumentar el precio final.

Puede solicitarle al exportador argentino que reduzca su valor.

Puede reemplazar al proveedor por otro país con una ventaja arancelaria.

Puede absorber total o parcialmente el costo para mantener el negocio.

Por eso, aun cuando la tasa sea pagada en Estados Unidos, puede reducir la competitividad y el margen de rentabilidad de las empresas argentinas. La magnitud dependerá del producto, de las alternativas que tenga el comprador y de si el bien aparece o no en las listas de excepciones.

La situación relativa de Argentina es mejor que la de países como Brasil, China, Australia, Chile, Colombia, Perú y Uruguay, que quedaron dentro del grupo del 12,5%. Esa diferencia de 2,5 puntos puede representar una ventaja para competir por determinados contratos, aunque no elimina el costo adicional.

Qué ocurre con el acuerdo firmado entre Argentina y Estados Unidos

En febrero, ambos países firmaron un acuerdo de comercio e inversiones que contemplaba la eliminación de aranceles recíprocos para 1.675 productos argentinos. La Cancillería estimó que esa apertura podía recuperar o generar exportaciones por unos US$1.013 millones.

El nuevo arancel por trabajo forzoso surge de una norma diferente. Por ese motivo, no puede asumirse que todos aquellos productos quedarán automáticamente gravados ni que conservarán necesariamente una alícuota cero.

La resolución publicada por la USTR incluye exclusiones específicas para algunos bienes argentinos, vinculadas precisamente con los compromisos asumidos por el país. Para conocer el impacto real, las empresas deberán verificar cada posición arancelaria antes de realizar el envío.

En términos generales, Argentina evitó el escenario más desfavorable y obtuvo el menor gravamen disponible. Sin embargo, el nuevo esquema confirma que Estados Unidos mantendrá un arancel mínimo sobre gran parte de sus importaciones, obligando a los exportadores a revisar precios, contratos y márgenes de competitividad.