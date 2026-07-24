Cambian la forma de actualizar la tarifa del gas: qué pasará con las facturas desde agosto

La Secretaría de Energía dispuso un cambio en el mecanismo con el que se actualiza el precio del gas que pagan los usuarios residenciales. A partir de los cuadros tarifarios de agosto de 2026 , las diferencias entre el precio estimado del gas y el valor efectivamente abonado por las distribuidoras se trasladarán a las facturas cada dos meses, en lugar de hacerlo de manera estacional.

Las prepagas empezaron a informar nuevos aumentos en las cuotas para agosto: cuánto habrá que pagar

El vocero presidencial no descartó que el dólar llegue a $1.800 en los próximos meses

La medida fue establecida mediante la Resolución 167/2026 y tiene como objetivo reducir las variaciones abruptas en las boletas, distribuyendo los ajustes en períodos más cortos y con un menor impacto para los consumidores.

El mecanismo que se modifica corresponde a la denominada Diferencia Diaria Acumulada (DDA) , una herramienta que permite compensar la diferencia entre el precio del gas estimado al inicio de cada período y el monto que finalmente pagan las distribuidoras a los productores en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

Hasta ahora, esas diferencias se acumulaban durante varios meses y se trasladaban a los usuarios en los ajustes estacionales, lo que podía generar incrementos más pronunciados en determinadas épocas del año.

Con el nuevo esquema, esas correcciones se incorporarán de manera bimestral , por lo que los ajustes serán más frecuentes, pero también de menor magnitud.

Buscan evitar fuertes subas en invierno

Desde el Gobierno explicaron que el sistema anterior provocaba un "doble efecto estacional", ya que durante el invierno las distribuidoras enfrentaban un mayor costo del gas al mismo tiempo que aumentaba el consumo, acumulando diferencias que luego se reflejaban de forma más marcada en las facturas.

La modificación apunta a suavizar ese impacto, evitando que las correcciones se concentren en un solo momento del año y otorgando mayor previsibilidad tanto para las empresas distribuidoras como para los usuarios.

Cuándo comenzará a aplicarse

El nuevo mecanismo entrará en vigencia con los cuadros tarifarios de agosto de 2026. A partir de ese momento también se realizará la primera determinación de la Diferencia Diaria Acumulada bajo el esquema bimestral.

Además, el ente regulador fue instruido para adecuar los procedimientos necesarios que permitan implementar el nuevo sistema de actualización de tarifas.

Con esta modificación, el Gobierno busca que las variaciones en el precio del gas lleguen a las facturas de manera más gradual, reduciendo la volatilidad de los aumentos y evitando ajustes de mayor impacto para los hogares.