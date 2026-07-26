Locales vacíos en el microcentro: demora promedio de 60 días en volver a ocuparse y los motivos detrás de los cierres

Desde hace meses se viene observando una situación en la zona de la Peatonal, el microcentro capitalino y sus alrededores en la órbita comercial. Locales nuevos con pocos meses de actividad o comercios históricos decidieron cerrar sus puertas . Lo llamativo, además de los cierres, es el tiempo que pasan los locales sin ser ocupados nuevamente, una tendencia que se sostiene y se analiza con preocupación desde el sector.

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Si bien el fenómeno no alcanza la magnitud registrada durante la pandemia, donde el comercio fue una de las actividades más afectadas, desde el sector inmobiliario advierten que el recambio de inquilinos ya no es inmediato. Para tener una idea, años atrás la demanda era tal que los locales no permanecían vacíos durante mucho tiempo, logrando inquilinos nuevos en cuestión de horas. Actualmente un inmueble puede permanecer desocupado, en promedio, unos 60 días antes de volver a ocuparse.

El escenario responde a una combinación de factores que modificó la lógica comercial de los últimos años. Así lo analizaron Mauricio Turell, presidente de la Cámara de Construcción e Inmobiliarias de San Juan; y Leonardo Pérez, vicepresidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la provincia.

La caída del consumo, el crecimiento sostenido de las ventas online, los costos de funcionamiento y la búsqueda de alquileres más accesibles aparecen como las principales razones detrás de los cierres y los cambios de ubicación, yendo mucho más allá que el costo de alquilar.

"Creemos que hay dos razones principales: la venta online, que hoy es un tema muy importante para el comerciante, y el alquiler. En algunos casos nos llega información de que el monto de actualización es mayor al esperado y eso hace que no acepten renovar y busquen lugares más alejados" , indicó Turell a DIARIO DE CUYO.

Además, para el empresario, ya no se sostiene la idea que para tener un negocio exitoso hay que instalarse en el corazón de la Peatonal, por lo que muchos comerciantes deciden apostar a nuevos polos comerciales en departamentos del Gran San Juan. A esto se suma la intención de buscar espacios reducidos que son más económicos a la hora de alquilar.

Turrell señaló que ya no existe la misma demanda por grandes superficies comerciales como había en el pasado. Al respecto explicó: "El local grande dejó de ser tentador. Hoy se buscan espacios más chicos para exhibir artículos y el resto se vende por catálogo o de manera online".

Para Leonardo Pérez, la caída de las ventas es sin duda el principal factor que incide en la demora de renovación comercial en el microcentro. "La verdad es que desde febrero se ha notado mucho la caída del consumo. Si bien años anteriores se venía subsistiendo, este año los números son negativos", sostuvo.

Frente al contexto económico, los propietarios también comenzaron a flexibilizar condiciones para retener a los inquilinos. Sobre este punto Pérez dijo: "En la mayoría de los casos los propietarios acceden a no aplicar el aumento escalonado o, si toca renovación, sostener el precio durante algunos meses. Se buscan alternativas para evitar el cierre porque saben que una vacancia puede durar entre uno a tres meses", explicó Pérez.

En la misma línea, Turrell aseguró que existe una mayor predisposición a negociar antes de perder un inquilino. "No llega a ser una situación como la pandemia, pero sí hay mucha negociación para evitar que el comerciante se vaya. Cuando los aumentos resultan desproporcionados, siempre se intenta encontrar un punto de acuerdo", señaló.

Sin embargo, ambos referentes coincidieron en que el alquiler representa sólo una parte del problema. Para Pérez, hoy el mayor peso recae sobre el resto de los costos de funcionamiento. "El alquiler no es el principal problema. El bajo consumo y los costos asociados, como impuestos, cargas sociales y sueldos son superiores al valor del alquiler en sí, llevando al comerciante a tener todo esto en cuenta a la hora de sostener un local o abrir uno", concluyó.