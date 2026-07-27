    • 27 de julio de 2026 - 18:42

    RedTulum: el Gobierno de San Juan sancionó a empresas por recortar frecuencias de colectivos

    El Gobierno debe establecer cuántas frecuencias se perdieron, qué líneas quedaron afectadas y en qué nivel se alteró el servicio de la RedTulum.

    Desde el Gobierno advirtieron que los controles continuarán de manera ininterrumpida y que, si las compañías persisten en incumplir el pliego contractual y recortar frecuencias.

    Desde el Gobierno advirtieron que los controles continuarán de manera ininterrumpida y que, si las compañías persisten en incumplir el pliego contractual y recortar frecuencias.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

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    San Juan: a qué hora dejan de funcionar los colectivos este domingo por la final del Mundial

    El secretario del área, Marcelo Molina, confirmó las penalidades y fue tajante al desestimar los argumentos de las firmas sobre supuestos problemas financieros o retrasos en el pago de los subsidios por parte del Estado provincial.

    Monitoreo satelital y recortes detectados

    Las irregularidades comenzaron a registrarse mediante el sistema de seguimiento en tiempo real durante la semana pasada. Los controles técnicos evidenciaron que las compañías optaron por achicar la cantidad de servicios diarios en lugar de cumplir estrictamente con el cronograma oficial autorizado.

    Tras una leve normalización observada durante el fin de semana, la cartera de Transporte intensificó las fiscalizaciones en la vía pública y mediante telemetría para evaluar el comportamiento de cada línea y terminar de calcular el monto definitivo de las multas económicas.

    El Gobierno descartó deudas y advirtió sobre sanciones más severas

    Ante las versiones que vinculaban la reducción del servicio con un conflicto económico o un supuesto atraso en las partidas provinciales, el Ejecutivo ratificó que las cuentas están saldadas:

    Subsidios al día: Desde Transporte aseguraron que la Provincia no mantiene deudas con las empresas y que los fondos destinados a sostener el sistema se abonan rigurosamente en tiempo y forma.

    Gremio al margen: Por su parte, la seccional San Juan de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) aclaró que la merma en los recorridos no respondía a ninguna medida de fuerza sindical, deslindando por completo a los choferes de la decisión empresarial.

    Advertencia firme: Desde el Gobierno advirtieron que los controles continuarán de manera ininterrumpida y que, si las compañías persisten en incumplir el pliego contractual y recortar frecuencias, las penalidades escalarán a instancias legales y contractuales más graves dentro del sistema RedTulum.

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