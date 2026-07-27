RedTulum: el Gobierno de San Juan sancionó a empresas por recortar frecuencias de colectivos

El gobierno, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, aplicó duras sanciones económicas a las empresas Mayo y Libertador, dos de las principales prestatarias del servicio público de pasajeros en la provincia. La medida llegó tras constatar una merma injustificada en las frecuencias habituales de los colectivos , una situación que generó malestar, aglomeraciones y largas esperas para los usuarios en las paradas de la RedTulum.

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El secretario del área, Marcelo Molina, confirmó las penalidades y fue tajante al desestimar los argumentos de las firmas sobre supuestos problemas financieros o retrasos en el pago de los subsidios por parte del Estado provincial.

Las irregularidades comenzaron a registrarse mediante el sistema de seguimiento en tiempo real durante la semana pasada. Los controles técnicos evidenciaron que las compañías optaron por achicar la cantidad de servicios diarios en lugar de cumplir estrictamente con el cronograma oficial autorizado.

Tras una leve normalización observada durante el fin de semana, la cartera de Transporte intensificó las fiscalizaciones en la vía pública y mediante telemetría para evaluar el comportamiento de cada línea y terminar de calcular el monto definitivo de las multas económicas.

Ante las versiones que vinculaban la reducción del servicio con un conflicto económico o un supuesto atraso en las partidas provinciales, el Ejecutivo ratificó que las cuentas están saldadas:

Subsidios al día: Desde Transporte aseguraron que la Provincia no mantiene deudas con las empresas y que los fondos destinados a sostener el sistema se abonan rigurosamente en tiempo y forma.

Gremio al margen: Por su parte, la seccional San Juan de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) aclaró que la merma en los recorridos no respondía a ninguna medida de fuerza sindical, deslindando por completo a los choferes de la decisión empresarial.

Advertencia firme: Desde el Gobierno advirtieron que los controles continuarán de manera ininterrumpida y que, si las compañías persisten en incumplir el pliego contractual y recortar frecuencias, las penalidades escalarán a instancias legales y contractuales más graves dentro del sistema RedTulum.