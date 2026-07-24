    • 24 de julio de 2026 - 17:10

    Red Tulum: confirman que circulan un 30% menos de colectivos y aumentan las quejas de los usuarios

    La Red Tulum con reducción en el servicio de corta y media distancia, argumentan graves problemas financieros por demoras en los subsidios y el costo del combustible.

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    Red Tulum  circulan un 30% menos de colectivos y aumentan las quejas de los usuarios.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Lo que era un reclamo constante de los pasajeros sanjuaninos en las paradas y en las redes sociales finalmente fue confirmado de manera oficial: la Red Tulum opera con un 30% menos de colectivos en la calle. La merma afecta tanto a los recorridos urbanos de corta distancia como a las líneas que unen los departamentos más alejados.

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    El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de San Juan, Héctor Maldonado, reconoció el recorte en las frecuencias y explicó que el esquema actual se asemeja al que se utiliza habitualmente durante los recesos estivales o de vacaciones de invierno.

    Las razones detrás del recorte de frecuencias

    De acuerdo con lo expresado por el titular del gremio de los choferes, las empresas de colectivo comunicaron la necesidad de aplicar este "esquema de emergencia" para evitar un colapso mayor en el sistema de transporte.

    Entre los principales factores que argumentan las firmas prestatarias se destacan:

    Demoras en las compensaciones tarifarias: Retrasos en la llegada de los fondos destinados a subsidiar el boleto.

    Costos del boleto escolar y docente: Complicaciones financieras ligadas a la cobertura del beneficio de transporte gratuito.

    Insumos operativos en alza: Dificultades para abastecerse de combustible y sostener el mantenimiento de las unidades.

    Malestar de los pasajeros y controles oficiales

    La reducción en las frecuencias comenzó a notarse con mayor fuerza a partir del martes de la semana pasada, justo cuando finalizó el receso invernal y se reanudó la actividad escolar y administrativa en la provincia. Desde entonces, las esperas en las paradas se duplicaron y las unidades viajan al límite de su capacidad en las horas pico.

    Ante la lluvia de quejas y el descontento de los usuarios, desde la Secretaría de Tránsito y Transporte de San Juan confirmaron que iniciaron un seguimiento intensivo en las distintas líneas para fiscalizar el cumplimiento de las frecuencias mínimas requeridas. En tanto, desde la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) aún no emitieron un comunicado oficial respecto a cuándo se normalizará la prestación.

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