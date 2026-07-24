    • 24 de julio de 2026 - 16:09

    Nación realizó un revelamiento a los campos del INTA en San Juan

    Aunque las tierras locales están fuera del foco de venta que afecta a la Pampa Húmeda, los profesionales locales reciben relevamientos periódicos de la Nación.

    El INTA en San Juan se mantiene en estado de expectativa tras recibir la visita de auditorías periódicas que realizan relevamientos permanentes sobre el uso del suelo.

    El INTA en San Juan se mantiene en estado de expectativa tras recibir la visita de auditorías periódicas que realizan relevamientos permanentes sobre el uso del suelo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En medio del avance del Gobierno nacional sobre superficies estatales con fines estrictamente inmobiliarios especialmente en la zona núcleo y la Pampa Húmeda, la delegación del INTA en San Juan se mantiene en estado de expectativa tras recibir la visita de auditorías periódicas que realizan relevamientos permanentes sobre el uso del suelo.

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    Aunque los dos predios locales están fuera del foco principal de enajenación al no poseer el mismo valor inmobiliario que los del centro del país, la inspección nacional alcanza a las 190 hectáreas estratégicas que posee la institución en la provincia:

    Pocito: Un terreno de 60 hectáreas aproximadamente.

    San Martín: Un predio de mayor tamaño, de unas 130 hectáreas.

    Investigación y autofinanciamiento

    Desde la entidad remarcan que el 100% de estas tierras está dedicado a la investigación agrícola. Además, destacaron un esquema de autosostenimiento clave: los excedentes que se producen durante los ensayos se comercializan formalmente a través de la Asociación Cooperadora del INTA (mecanismo utilizado en todo el país), y esos fondos generados vuelven de manera directa a la institución para financiar sus propias actividades operativas.

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