DNI en San Juan: en qué casos es obligatorio tramitar uno nuevo y cuánto cuesta

La implementación del nuevo DNI electrónico generó dudas entre los sanjuaninos sobre la necesidad de reemplazar los documentos actuales. Sin embargo, quienes tengan su ejemplar vigente y en buenas condiciones no deben realizar ningún trámite: la renovación solamente corresponde ante determinadas situaciones personales o administrativas.

Cómo hacer la renovación obligatoria del DNI para niños de 5 a 8 años en San Juan

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El Registro Civil de San Juan recordó cuáles son los casos en los que debe gestionarse un nuevo ejemplar, cómo obtener un turno y cuánto cuestan actualmente las modalidades regular y exprés.

El reemplazo debe gestionarse cuando el documento está vencido o próximo a vencer , fue robado, se perdió o sufrió un deterioro que dificulta su utilización e identificación.

También corresponde solicitar otro ejemplar cuando la persona cambia de domicilio o necesita modificar información personal. Una vez emitido el nuevo documento, ese ejemplar pasa a ser el único vigente.

Actualización entre los 5 y los 8 años: debe realizarse desde que el menor cumple 5 años y hasta los 8 años inclusive.

debe realizarse desde que el menor cumple 5 años y hasta los 8 años inclusive. Actualización de los 14 años: debe gestionarse después de cumplir esa edad y antes de llegar a los 16.

debe gestionarse después de cumplir esa edad y antes de llegar a los 16. Vencimiento del DNI.

Robo, pérdida o deterioro.

Cambio de domicilio.

Rectificación de nombres, apellidos, fecha de nacimiento, género u otros datos personales.

Errores de impresión o confección del documento.

Para los mayores de 14 años, el DNI tiene una vigencia general de 15 años. La fecha exacta puede comprobarse en el frente de la tarjeta.

El nuevo formato no obliga a cambiar el DNI vigente

El lanzamiento del DNI electrónico, fabricado con nuevos materiales y mayores medidas de seguridad, no generó una renovación obligatoria para toda la población.

El Renaper aclaró que el recambio será progresivo. Por lo tanto, una persona puede continuar utilizando el documento que ya posee hasta su fecha de vencimiento, siempre que permanezca en buen estado y sus datos sean correctos.

Esto significa que no es necesario acudir al Registro Civil únicamente para obtener el nuevo diseño. El formato actualizado será entregado cuando corresponda realizar alguna renovación, actualización o reposición.

Cuánto cuesta tramitar el DNI en San Juan

El valor vigente del DNI regular es de $10.000. El monto comprende el primer ejemplar, las actualizaciones por edad, los cambios de domicilio y la reposición por pérdida, robo o deterioro.

Quienes necesiten recibirlo con mayor rapidez pueden solicitar el DNI Exprés, cuyo precio total es de $26.000. Esta modalidad contempla un adicional de $16.000 y permite recibir el documento por correo dentro de aproximadamente 96 horas hábiles.

Existen casos en los que el sistema puede determinar la gratuidad del trámite, de acuerdo con la información socioeconómica disponible y los requisitos establecidos por la legislación nacional.

Cómo solicitar un turno en el Registro Civil

En San Juan, los ciudadanos pueden obtener una cita mediante dos canales:

Por WhatsApp: deben agendar el número 264 459-2201 y enviar el mensaje “Turnos_Registro Civil”. El asistente virtual CiDi guía al usuario para seleccionar el trámite, la oficina y la fecha.

deben agendar el número y enviar el mensaje “Turnos_Registro Civil”. El asistente virtual CiDi guía al usuario para seleccionar el trámite, la oficina y la fecha. Por internet: a través del turnero disponible en el sitio oficial del Registro Civil de San Juan.

El día asignado, la persona debe presentarse en la delegación elegida para registrar sus datos personales, fotografía, huellas dactilares y firma.

En los casos de actualización infantil, el menor debe asistir acompañado por su madre, padre o representante legal y presentar la partida o certificado de nacimiento correspondiente. En la actualización de los 14 años, el adolescente puede presentarse sin acompañamiento, aunque debe llevar la documentación exigida.

Si el trámite se origina por deterioro, se recomienda presentar el documento dañado. Cuando se trata de pérdida o robo, la denuncia puede llevarse si fue realizada, aunque no constituye un requisito excluyente para los mayores de 14 años.

Una vez finalizado el procedimiento, se entrega una constancia con un código que permite seguir el estado de la gestión. El nuevo ejemplar se envía posteriormente al domicilio declarado o queda disponible para su retiro, según la modalidad seleccionada.