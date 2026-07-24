Anteojos gratis y en pocas horas: el operativo que recorrerá 12 departamentos de San Juan

Un amplio operativo gratuito de salud y documentación recorrerá 12 departamentos de San Juan entre el 27 de julio y el 14 de agosto. La propuesta tendrá como principal atractivo la realización de controles oftalmológicos y la entrega de anteojos en el mismo día para niños y adolescentes de entre 6 y 17 años.

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El despliegue se realizará mediante los colectivos del programa federal “Ver para ser Libres” , equipados con consultorios oftalmológicos y un laboratorio propio para fabricar los cristales. También habrá atención sanitaria para personas de todas las edades y diferentes servicios destinados a las familias.

El servicio oftalmológico estará destinado a niños y adolescentes de 6 a 17 años . Los profesionales realizarán una prueba de agudeza visual y, cuando corresponda, los chicos podrán elegir entre diferentes modelos de marcos.

Los anteojos serán fabricados en los propios colectivos y entregados en pocas horas. La excepción serán los casos que presenten graduaciones complejas o requieran un tratamiento particular, en los que el procedimiento podría demorarse.

La atención será gratuita, sin turno y por orden de llegada . El único requisito informado es concurrir con el DNI físico de la persona que recibirá la prestación.

Qué otros servicios estarán disponibles

Aunque los controles visuales y la entrega de anteojos estarán dirigidos a la población de 6 a 17 años, el resto de las prestaciones médicas se brindará sin límite de edad.

Durante las jornadas habrá:

Controles médicos generales.

Servicios de enfermería.

Atención odontológica.

Vacunación.

Laboratorio.

Trámites de DNI.

Vacunación canina.

La vacunación de mascotas no estará disponible durante las visitas a Valle Fértil, Calingasta, Iglesia y Jáchal, según el cronograma difundido.

El cronograma completo en San Juan

Valle Fértil

Lunes 27 de julio: CAPS de Astica y Hospital Dr. Alejandro Albarracín, en Villa San Agustín, de 10.30 a 16.

CAPS de Astica y Hospital Dr. Alejandro Albarracín, en Villa San Agustín, de 10.30 a 16. Martes 28 de julio: CAPS de La Majadita y Hospital Dr. Alejandro Albarracín, de 10 a 16.

Caucete

Miércoles 29 de julio: CAPS de Bermejo y CAPS de Vallecito, de 10 a 16.

Sarmiento

Jueves 30 de julio: SUM y CAPS de Colonia Fiscal y SUM de Cochagual Sur, de 9 a 14.

Ullum y Zonda

Viernes 31 de julio: Unión Vecinal Villa Aurora, en Ullum, y CAPS de Villa Basilio Nievas, en Zonda, de 9 a 14.

Iglesia

Lunes 3 de agosto: ambos colectivos estarán en el Hospital Dr. Tomás Perón, en Rodeo, de 10 a 16.

ambos colectivos estarán en el Hospital Dr. Tomás Perón, en Rodeo, de 10 a 16. Martes 4 de agosto: Club Pismanta, en Las Flores, y Escuela Secundaria Ricardo Güiraldes, en Tudcum, de 10 a 16.

Calingasta

Miércoles 5 de agosto: CAPS de Tamberías y Hospital de Barreal, de 10 a 16.

San Martín

Jueves 6 de agosto: CAPS del Barrio Independencia, en San Isidro, y CAPS Arnoldo Janssen, en La Puntilla, de 8 a 14.

Rawson

Viernes 7 de agosto: CAPS del Barrio Río Blanco, de 8 a 14.

Chimbas

Lunes 10 de agosto: ambos colectivos estarán en el CAPS de Villa Observatorio, de 8 a 14.

25 de Mayo

Martes 11 de agosto: Escuela Secundaria Padre Federico Maggio, en Punta del Agua, y CAPS de El Encón, de 9 a 14.

Escuela Secundaria Padre Federico Maggio, en Punta del Agua, y CAPS de El Encón, de 9 a 14. Miércoles 12 de agosto: Hospital 25 de Mayo, en Santa Rosa, y CAPS de Las Casuarinas, de 9 a 14.

Jáchal

Jueves 13 de agosto: CAPS de Mogna y CAPS de Huaco, de 10 a 14.

CAPS de Mogna y CAPS de Huaco, de 10 a 14. Viernes 14 de agosto: Escuela Normal Superior Fray Justo Santa María de Oro, en San José de Jáchal, de 8.30 a 13.30, en el marco del operativo San Juan Cerca.

También pueden asistir vecinos de otros departamentos

Las autoridades aclararon que las personas que residan en departamentos que no aparecen en esta etapa también podrán acercarse al punto de atención más cercano.

Capital, Santa Lucía, Rivadavia, Pocito, 9 de Julio, Angaco y Albardón no fueron incorporados en este cronograma debido a que ya recibieron operativos anteriores durante 2026.

El programa se desarrolla mediante una articulación entre la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano de la Nación y los ministerios de Familia y Desarrollo Humano y de Salud de San Juan. Durante 2025, “Ver para ser Libres” recorrió 296 localidades del país, realizó más de 43.000 controles y entregó casi 30.000 anteojos.