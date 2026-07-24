Pocito celebra el Día de los Abuelos con la tercera edición del "Encuentro con mi Persona Favorita"

En el marco de las festividades por el Día de los Abuelos , el municipio de Pocito palpita lo que será una gran jornada festiva y comunitaria. Se trata de la tercera edición del tradicional evento denominado "Encuentro con mi Persona Favorita" , un espacio pensado para homenajear, agasajar y compartir junto a las personas mayores de todo el departamento.

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Para esta ocasión, la propuesta estará centrada en la temática "Máquina del Tiempo, épocas del recuerdo", un viaje nostálgico que promete revivir los mejores momentos, ritmos y vivencias de épocas doradas.

La cita principal tendrá lugar este sábado 25 de julio , a partir de las 16 , en las instalaciones del emblemático Estadio Marcelo García .

La fecha del Día de los Abuelos surge de la tradición católica que recuerda a San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús y padres de la Virgen María, a quienes se conoce como los “patronos de los abuelos”. Ambos representan valores como la caridad, la solidaridad, la bondad y la esperanza.

San Joaquín era un hombre justo y piadoso que pertenecía a la tribu de Judá y descendía de la línea de David. Santa Ana, por su parte, era una mujer virtuosa y estéril, lo que les causaba gran tristeza, ya que no podían tener hijos. Ambos esposos vivieron con fe y esperanza, rezando fervientemente para que Dios les concediera un hijo.

En respuesta a sus oraciones, un ángel se les apareció, anunciando que serían bendecidos con una hija que sería la madre del Salvador del mundo. Poco después, Santa Ana concibió a María, quien sería la madre de Jesús.