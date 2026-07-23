Amenazó con un cuchillo a su pareja y a dos niños en Pocito: fue condenado y va a la cárcel

El hombre atacó a un menor, amenazó de muerte a su familia con un cuchillo y fue detenido tras un llamado al 911.

El detenido por atacar con un cuchillo a su familia en Pocito.

Un hombre, cuya identidad no fue revelada, fue condenado a dos años de prisión de cumplimiento efectivo tras ser hallado culpable de amenazar con un cuchillo a su pareja y a dos niños durante un violento episodio ocurrido en una vivienda en Pocito.

Atacó a su familia con un cuchillo El caso ocurrió el 20 de julio, cuando, según la investigación de la UFI Flagrancia, el acusado agredió físicamente a uno de los menores que convivían con él. La situación se agravó cuando la madre del niño intervino para defenderlo: el hombre tomó un cuchillo de cocina y comenzó a amenazar de muerte tanto a la mujer como a los dos chicos.

Ante la violencia, la víctima logró escapar de la vivienda junto a los menores y llamó al 911 para pedir ayuda. Minutos después, efectivos policiales llegaron al lugar y detuvieron al agresor.

Con autorización de la mujer, los investigadores inspeccionaron la casa y secuestraron el cuchillo utilizado durante las amenazas. Además, constataron que un mueble había sido dañado durante el ataque.

Durante la investigación, el equipo de la UFI Flagrancia reunió distintas pruebas que respaldaron la acusación, entre ellas la denuncia de la víctima, el registro de la llamada al 911, actuaciones policiales, testimonios, fotografías del lugar y el arma blanca secuestrada.