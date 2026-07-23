    • 23 de julio de 2026 - 09:42

    "La dejó tirada como si hubiera atropellado a un perro", el doloroso reclamo de la madre de Cintia Ortega

    Mónica Cuello recordó el último abrazo con su hija, cuestionó al conductor acusado de atropellarla y abandonarla, y aseguró que la familia impulsará marchas para reclamar que el caso no quede impune.

    Cintia Johana Ortega.-

    Cintia Johana Ortega.-

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    A pocos días de la muerte de Cintia Johana Ortega, la mujer que fue atropellada por un automovilista que luego escapó del lugar en lateral de Ruta 40, su madre, Mónica Cuello, habló por primera vez sobre el dolor que atraviesa la familia y reclamó que el responsable del hecho responda ante la Justicia. Entre lágrimas, recordó el último momento que compartió con su hija y aseguró que iniciarán movilizaciones para exigir que el caso no quede impune.

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    También relató cómo recibió la noticia del accidente, sin imaginar el desenlace que la esperaba: “Me llamaron y me dijo que fuera al hospital, que Cintia había tenido un accidente, pero que me quedara tranquila. Llamé a mi hermana para que me llevara y cuando llegué entendí lo que había pasado. Ya no estaba mi niña bella, mi única hija mujer”.

    La mujer contó que crio sola a Cintia desde que tenía nueve años, luego del fallecimiento de su padre. “Luché por ella toda la vida. Después ella también quedó sola con sus hijos y nunca dejó de pelear por ellos. Era una mujer fuerte, una madre guerrera”, describió.

    El relato de los últimos minutos antes del impacto

    Mónica explicó que pudo reconstruir cómo ocurrió el hecho gracias al testimonio de la amiga que caminaba junto a Cintia cuando fueron embestidas.

    “Venían felices. Mi hija iba tomada del brazo de su amiga. Ella me dijo que de un momento a otro sintió un golpe muy fuerte, un estruendo, y que se la arrancaron del brazo. El auto venía haciendo zigzag, a mucha velocidad, y nunca frenó”, indicó

    Según le contaron los testigos, el impacto fue de extrema violencia. “Mi hija salió despedida y cayó boca abajo sobre un charco porque estaba lloviendo. Después llegó la ambulancia, pero él la dejó tirada como si hubiera atropellado a un perro”, agregó entre lágrimas.

    La madre también sostuvo que el conductor continuó manejando de manera peligrosa tras el siniestro. “Me dijeron que llegando al puente de General Acha casi chocó con otro auto. Ese hombre no iba en condiciones”, dijo.

    Además, afirmó que algunos de los ocupantes del vehículo aportaron información clave para la investigación.

    “Los amigos que iban con él dieron información. Unas chicas se bajaron en la calle José Dolores y después regresaron al lugar del accidente. Estaban muy mal por lo que había pasado”, añadió.

    "Vivía para sus hijos"

    Más allá del hecho que terminó con su vida, Mónica quiso recordar quién era su hija y el esfuerzo que hacía todos los días por su familia.

    Contó que Cintia era madre de siete hijos y que una de sus nietas, de 11 años, padece hidrocefalia y requiere cuidados permanentes.

    “Una de mis nietas tiene 11 años y padece hidrocefalia. No puede valerse por sí sola y Cintia nunca dejó de luchar por ella. Siempre estuvo orgullosa de sus hijos y vivía para ellos”, relató.

    El pedido de justicia

    Mientras avanza la investigación judicial, la familia adelantó que realizará distintas acciones para mantener visible el caso y reclamar una condena para el responsable.

    “Vamos a hacer marchas porque queremos justicia. No vamos a parar hasta que el responsable pague por lo que hizo. Mi hija no puede ser una víctima más”, reiteró.

    Con ese mensaje, Mónica Cuello resumió el reclamo de una familia que, en medio del duelo, espera que la muerte de Cintia Johana Ortega no quede sin consecuencias judiciales.

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