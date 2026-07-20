    • 20 de julio de 2026 - 09:05

    Atropelló y mató a una mujer: escapó pero fue detenido minutos después en Rawson

    El siniestro ocurrió este lunes por la mañana sobre el lateral de la Ruta 40, en Rawson.

    Policía de San Juan.

    Policía de San Juan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una mujer murió este lunes por la mañana luego de ser atropellada por un automóvil en el departamento Rawson. Tras el impacto, el conductor abandonó el lugar sin asistir a la víctima, aunque fue localizado y detenido por la Policía poco tiempo después.

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    El hecho ocurrió alrededor de las 6 sobre el lateral de la Ruta 40, conocido en ese sector como calle General Mosconi. Personal del servicio de emergencias acudió rápidamente al lugar y brindó los primeros auxilios a la mujer, que presentaba graves lesiones. Sin embargo, falleció mientras era trasladada a un centro de salud. Hasta el momento, las autoridades no difundieron su identidad ni su edad.

    Después del atropello, el conductor escapó de la escena sin prestar asistencia. A partir del operativo desplegado por la Policía, los efectivos lograron ubicar el vehículo involucrado y detener al sospechoso, junto con las personas que lo acompañaban.

    En el lugar del hecho trabajó personal de la Comisaría 36ª, efectivos de Policía Científica y funcionarios de la UFI de Delitos Especiales, quienes realizaron las pericias correspondientes para establecer cómo ocurrió el siniestro y determinar las responsabilidades del caso.

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