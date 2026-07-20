Atropelló y mató a una mujer: escapó pero fue detenido minutos después en Rawson

El siniestro ocurrió este lunes por la mañana sobre el lateral de la Ruta 40, en Rawson.

Una mujer murió este lunes por la mañana luego de ser atropellada por un automóvil en el departamento Rawson. Tras el impacto, el conductor abandonó el lugar sin asistir a la víctima, aunque fue localizado y detenido por la Policía poco tiempo después.

El hecho ocurrió alrededor de las 6 sobre el lateral de la Ruta 40, conocido en ese sector como calle General Mosconi. Personal del servicio de emergencias acudió rápidamente al lugar y brindó los primeros auxilios a la mujer, que presentaba graves lesiones. Sin embargo, falleció mientras era trasladada a un centro de salud. Hasta el momento, las autoridades no difundieron su identidad ni su edad.

Después del atropello, el conductor escapó de la escena sin prestar asistencia. A partir del operativo desplegado por la Policía, los efectivos lograron ubicar el vehículo involucrado y detener al sospechoso, junto con las personas que lo acompañaban.