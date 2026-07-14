Un sanjuanino fue detenido tras intentar robar una moto en pleno centro de San Juan

El sanjuanino de 38 años fue detectado por las cámaras de seguridad mientras forzaba el vehículo en calle Caseros.

Un violento intento de robo en pleno microcentro de la Ciudad de San Juan terminó con un hombre tras las rejas. Un delincuente de 38 años fue aprehendido este martes luego de ser detectado infraganti mientras intentaba llevarse una motocicleta estacionada en la vía pública.

El hecho de inseguridad ocurrió en calle Caseros, en el tramo comprendido entre Mitre y Santa Fe. Según informaron fuentes policiales, una monitora urbana del sistema de emergencias visualizó a un sujeto en actitud sospechosa forzando el rodado, por lo que dio aviso inmediato al operador policial.

Al percatarse de la llegada de las patrullas al lugar, el sospechoso soltó la moto y comenzó una rápida huida a pie por las calles céntricas. Sin embargo, gracias a la descripción física y de vestimenta aportada por las cámaras de seguridad, los efectivos policiales montaron un rápido cerco en la zona.

La persecución finalizó a las pocas cuadras, cuando el personal de seguridad logró interceptar y detener al sospechoso en Avenida Rawson Sur.

Posteriormente, los uniformados constataron en el lugar del hecho que el tambor de arranque de la motocicleta —propiedad de un damnificado de 46 años— presentaba severos daños, compatibles con una maniobra para encenderla y robarla.