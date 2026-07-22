Este es el auto que secuestraron por la muerte de la mujer en Ruta 40: el conductor está detenido

En el marco de la causa que investiga la muerte de Cintia Johana Ortega en Ruta 40 , la Justicia halló el auto que habría conducido el principal sospechoso de atropellar a la joven y huir del lugar.

Revelaron cómo fue el choque que terminó con la vida de una mujer en Rawson

Se trata de un Chevrolet Corsa Classic blanco , que fue encontrado durante uno de los allanamientos realizados en Villa Hipódromo , en Rawson. En ese mismo operativo, la UFI Delitos Especiales y la Policía de San Juan concretaron la detención de Jorge Gauna, de 40 años , señalado como el conductor que atropelló a la mujer y huyó sin asistirla tras el siniestro fatal ocurrido en la madrugada del lunes.

El secuestro del vehículo y la aprehensión del sospechoso se concretaron durante la tarde-noche del martes, como resultado de las medidas investigativas ordenadas por la UFI Delitos Especiales y del trabajo desarrollado por efectivos de la Policía de San Juan.

Según informaron fuentes judiciales, la detención se produjo luego de más de 24 horas de intensa búsqueda. Tras varios allanamientos y un operativo cerrojo desplegado en Villa Hipódromo, Gauna regresó a su vivienda al verse rodeado por la investigación y finalmente quedó detenido.

Durante los procedimientos, los investigadores allanaron la casa del sospechoso, la vivienda de su madre y el domicilio de una vecina. Fue en ese contexto donde localizaron el Chevrolet Corsa Classic blanco que era buscado desde que ocurrió el atropello sobre la Ruta Nacional 40.

De acuerdo con la investigación, el automóvil no pertenece a Gauna. El vehículo era propiedad de otra persona y el acusado lo utilizaba alquilado para trabajar como conductor de Uber. Los dueños del rodado, según trascendió, desconocían que había sido utilizado en el hecho que terminó con la muerte de Ortega.

Los investigadores sospechan que, luego del siniestro, Gauna devolvió el automóvil tras realizar algunas reparaciones para intentar ocultar los daños ocasionados por el impacto, especialmente en la parte frontal del vehículo. Esos indicios ahora forman parte de las pericias que buscarán determinar si el rodado secuestrado fue efectivamente el que embistió a la víctima.

Desde el Ministerio Público Fiscal destacaron que estos avances fueron posibles gracias a las tareas investigativas realizadas por la UFI Delitos Especiales y la Policía de San Juan, pero también reconocieron el aporte de la comunidad. En un comunicado oficial, agradecieron a los ciudadanos que brindaron información relevante para identificar al presunto responsable y permitieron acelerar el esclarecimiento del caso.

Además, el organismo valoró el tratamiento informativo realizado por los medios de comunicación, al considerar que la difusión responsable de los datos colaboró con el avance de una investigación que continúa en pleno desarrollo y que ahora tendrá como eje las pericias sobre el vehículo secuestrado y la situación procesal del conductor detenido.