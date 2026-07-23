    • 23 de julio de 2026 - 09:08

    Causa por presunto abuso: el juez resolverá este viernes si avanza contra el ginecólogo Miguel Maza

    El magistrado analizará las pruebas cuestionadas por las partes y dará a conocer su resolución este viernes a las 12.

    Causa por presunto abuso: el juez resolverá este viernes si avanza contra el ginecólogo Miguel Maza

    Causa por presunto abuso: el juez resolverá este viernes si avanza contra el ginecólogo Miguel Maza

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    La causa judicial por presunto abuso sexual con acceso carnal que tiene como imputado al ginecólogo Miguel Maza sumó este miércoles un capítulo determinante en los tribunales locales, aunque el desenlace final se postergó unas horas más. Luego de una maratónica audiencia de control de la pieza acusatoria, el juez de garantías interviniente decidió pasar a un cuarto intermedio y diferir la lectura de su resolución para el próximo viernes a las 12 horas.

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    El objetivo de la pausa es analizar exhaustivamente los duros planteos y objeciones que cruzaron tanto la Fiscalía como la defensa técnica respecto de la validez y admisibilidad de los elementos probatorios recabados durante la instrucción.

    Un fallo sin marcha atrás

    El pronunciamiento que emitirá el magistrado al mediodía del viernes marcará un verdadero punto de inflexión en el expediente. Según precisó el representante del Ministerio Público Fiscal, la resolución tendrá carácter inapelable, por lo que resolverá de manera definitiva qué pruebas ingresan al proceso y cuáles quedan descartadas.

    Superado este filtro legal, la causa quedará automáticamente en condiciones de dar el salto decisivo hacia la fijación de la fecha para el juicio oral y público. En ese sentido, una vez que la resolución sea notificada formalmente a las partes, la normativa procesal vigente en la provincia establece un plazo máximo de 15 días para organizar la agenda judicial y hasta 30 días para dar inicio formal al debate.

    Rumbo al debate oral

    Desde el Ministerio Público Fiscal recalcaron la trascendencia de la jornada de este miércoles, al considerar que representó el cierre formal de la investigación penal preparatoria.

    Para la UFI interviniente, el material reunido a lo largo de la instrucción arroja la entidad suficiente para sostener la acusación formal, descartando de plano cualquier pedido de sobreseimiento en favor del profesional de la salud. De este modo, la Fiscalía ratificó su postura de elevar la causa a juicio, ámbito donde se dirimirá la responsabilidad penal del médico frente a los hechos que se le imputan.

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