    • 23 de julio de 2026 - 10:55

    Detuvieron a un hombre acusado de robar sillas en una unión vecinal de Capital

    Un hombre de 41 años fue detenido luego de ser sorprendido con mobiliario que habría sustraído de la Unión Vecinal del Barrio Cabot.

    Unión Vecinal Barrio Cabot.

    Unión Vecinal Barrio Cabot.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El hecho ocurrió en la sede vecinal ubicada en calle Lisandro Sánchez 275 Este, donde un operador del CISEM alertó que un hombre había ingresado tras saltar una medianera y escapaba con sillas hacia el interior del barrio.

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    Personal policial realizó un rastrillaje por el sector y observó a un sujeto que trasladaba varias sillas al hombro. Al advertir la presencia de los efectivos, el hombre arrojó los elementos e intentó escapar.

    Sin embargo, fue alcanzado en la intersección de calles Lisandro Sánchez y Ovalles. El detenido fue identificado como Gutiérrez, de 41 años, y llevaba consigo siete sillas sin tapizado, tres sillas con tapizado y un tapizado.

    Luego se presentó el encargado de la Unión Vecinal, quien reconoció los elementos y confirmó que habían sido retirados sin autorización del interior de la sede.

    Por disposición de la UFI Flagrancia, se inició el Procedimiento Especial de Flagrancia y la causa quedó caratulada como “Hurto Agravado por Escalamiento en Grado de Tentativa”.

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