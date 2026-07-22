    • 22 de julio de 2026 - 15:26

    Faena clandestina en Pocito: un detenido, nueve aves autóctonas y un arma calibre 22

    El operativo se realizó en el barrio Conjunto 6. La Policía halló restos de equinos, elementos de faena, animales silvestres y municiones.

    La Policía encontró restos de equinos y elementos vinculados con una presunta faena clandestina en un galpón de Pocito.

    La Policía encontró restos de equinos y elementos vinculados con una presunta faena clandestina en un galpón de Pocito.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un allanamiento realizado en Pocito terminó con la detención de un hombre de 43 años y el secuestro de aves autóctonas, un arma de fuego, municiones y distintos elementos presuntamente vinculados con la faena clandestina de equinos.

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    El procedimiento estuvo a cargo del personal de la Unidad Rural N.º 4 de Sarmiento, que trabajó junto con el Juzgado de Faltas y Convivencia de Pocito en una vivienda del barrio Conjunto 6.

    La investigación comenzó por una presunta infracción a los artículos 343 y 344, luego de que los efectivos detectaran un galpón en el que, según la información policial, se faenaban equinos sin autorización ni los controles correspondientes.

    Durante las primeras tareas se secuestraron ganchos, cuchillos y un arco metálico utilizado para colgar animales. Además, los investigadores encontraron aproximadamente diez cabezas de equinos ya faenados y otros restos distribuidos dentro del inmueble.

    Como parte de las medidas ordenadas, el 16 de julio se allanó el domicilio de un hombre de apellido Esposito, de 43 años. En ese lugar fueron secuestrados una balanza comercial digital, un gancho carnicero metálico y el teléfono celular del propietario.

    El operativo también permitió localizar nueve aves autóctonas mantenidas en jaulas. Entre las especies identificadas se encontraban ejemplares de jilguero, zorzal, reina mora y rey del bosque.

    Durante la requisa, los efectivos encontraron además un arma de fuego marca Mahle, calibre .22, con su cargador y diez municiones del mismo calibre. Debido a este hallazgo tomó intervención la UFI de Flagrancia, que investigará la posible tenencia ilegal del arma.

    También fueron incorporados como evidencia una balanza digital y otros elementos que podrían haber sido utilizados para pesar o manipular los productos obtenidos durante las faenas.

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    El hombre quedó detenido y a disposición de las autoridades intervinientes. La causa continúa bajo investigación por las presuntas infracciones a las normas de convivencia, la captura y tenencia de fauna autóctona y la posible tenencia ilegal de un arma de fuego.

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