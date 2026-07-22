El sanjuanino que empujó por la escalera a su novia embarazada quedó imputado y enfrentará un juicio

F.W. quedó formalmente imputado y será llevado a juicio el próximo 27 de julio , acusado de atacar a su pareja embarazada en un grave episodio de violencia ocurrido en Rivadavia. Tras la audiencia realizada este miércoles el juez Carlos Lima hizo lugar al pedido del fiscal Fernando Bonomo y ordenó que permanezca en prisión preventiva hasta el comienzo del debate .

La investigación está a cargo de la UFI de Flagrancia , que busca que, en caso de ser declarado culpable , F.W. reciba una pena de prisión de cumplimiento efectivo, pese a que no registra antecedentes penales .

El hecho ocurrió el 27 de junio, cerca de las 7 de la mañana, en un departamento ubicado sobre calle Juan B. Justo, en Rivadavia . Según la acusación, todo comenzó cuando la mujer le pidió a su pareja que comprara comida. Al regresar, el hombre habría iniciado una escena de celos, convencido de que otra persona había estado en la vivienda, y le quitó el teléfono celular.

De acuerdo con la investigación, F.W. salió del departamento y luego regresó con dos cuchillos en sus manos. En ese momento, la víctima, que cursaba un embarazo, se encontraba en la escalera del edificio y habría sido empujada, provocando que cayera al suelo.

La agresión no terminó allí. Siempre según la acusación fiscal , cuando la mujer volvió a reclamar su teléfono, F.W. la golpeó con el cabo de uno de los cuchillos y le produjo un corte en la frente. La víctima pidió ayuda a una vecina, quien llamó al 911.

Antes de ser detenido, el acusado también habría intentado atacar a su cuñado y, minutos después, protagonizó otro violento episodio en la vía pública. Según la causa, se subió al techo de una camioneta, amenazó de muerte al conductor con un cuchillo e intentó introducir el arma por la ventanilla. El vehículo sufrió daños y la situación fue observada por efectivos policiales que concretaron su detención.

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[VIDEO] Así un sanjuanino empujó a su novia embarazada por las escaleras en Rivadavia. La nota completa en https://t.co/QsUYtX58S1 pic.twitter.com/MPhEMJEz1t — Diario de Cuyo (@diariodecuyoweb) June 30, 2026

La mujer fue trasladada al Hospital Rawson, donde los médicos constataron lesiones en el rostro y el abdomen, con 13 días de incapacidad para su recuperación. Además, un informe psicológico realizado por especialistas de la UFI CAVIG determinó que el riesgo de sufrir nuevos hechos de violencia es alto.

F.W. está imputado por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo en un contexto de violencia intrafamiliar, amenazas con arma y daños, cargos por los que deberá responder en el juicio que comenzará el 27 de julio.