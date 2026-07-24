    • 24 de julio de 2026 - 08:52

    Pocito: lo emboscaron cuando iba a hacer un viaje de Uber Moto y le robaron la moto, el celular y hasta las zapatillas

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    Pocito: lo emboscaron cuando iba a hacer un viaje de Uber Moto y le robaron la moto, el celular y hasta las zapatillas

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    Un joven repartidor y chofer de app fue víctima de un violento asalto armado durante la tarde del jueves en el departamento Pocito.

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    El hecho ocurrió cerca de las 17:00 en la manzana N del barrio Teresa de Calcuta. La víctima, identificada como Agustín Arce, ingresó a la zona para retirar a un supuesto pasajero. Sin embargo, al llegar al punto de encuentro fue interceptado por dos delincuentes que lo amenazaron a punta de pistola.

    Bajo amedrentamiento armado, los asaltantes le exigieron la entrega de todo lo que llevaba consigo. Se apoderaron de su herramienta de trabajo —una motocicleta Gilera Smash 110 cc—, su teléfono celular y hasta el calzado que llevaba puesto. Tras el atraco, los sospechosos huyeron a pie con dirección a la Calle 6.

    Un vecino asistió al joven y dio aviso inmediato al 911. En el lugar intervino personal de la Subcomisaría Buenaventura Luna, que ya trabaja en las diligencias correspondientes para dar con el paradero de los autores del hecho.

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