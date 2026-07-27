    • 27 de julio de 2026 - 11:58

    9 de Julio inauguró un nuevo centro deportivo en La Majadita y la remodelación integral de su plaza

    Las obras fueron ejecutadas con mano de obra nuevejulina. También se establecieron los nombres de las calles del distrito, en homenaje a vecinos históricos de la comunidad.

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    La Municipalidad de 9 de Julio llevó adelante este domingo la inauguración del nuevo Centro Deportivo "Carlos Bazán" y la remodelación integral de la Plaza "Deolinda Correa", de La Majadita, una de las obras que estaban en marcha en el departamento y que representa un nuevo espacio destinado al deporte, la recreación y el encuentro de las familias y la comunidad.

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    Además, durante la jornada también quedó oficialmente inaugurada la nueva nominación de las calles del distrito, una iniciativa que busca fortalecer la identidad de La Majadita, brindar mayor organización urbana, y homenajear a vecinos históricos de esta comunidad.

    La obra incorpora una infraestructura moderna, entre cuyas intervenciones destacan:

    - Una cancha multideportiva de 40 x 20 metros, preparada para la práctica de futsal, básquet, vóley, handball y hockey, con arcos, aros y postes reglamentarios.

    - Cuatro tribunas metálicas, cierre perimetral, bancos para suplentes y equipamiento deportivo.

    - Un sector recreativo infantil con mangrullo, trepador, hamacas, equipos para actividad física y más de 1.000 metros cuadrados de piso de seguridad.

    - Un moderno sistema de iluminación LED, compuesto por reflectores deportivos, luminarias ornamentales y una torre de iluminación para el sector de juegos.

    - Nuevo equipamiento urbano, con bancos, cestos para residuos, pérgola, parada de colectivos, maceteros ornamentales y conexión wi-fi de libre acceso.

    - Trabajos de parquización y paisajismo, con la plantación de árboles, especies ornamentales, césped y nuevos espacios verdes.

    El nuevo centro deportivo no solo se enmarca en el plan de infraestructura urbana por distrito, sino que también es parte del Programa de Escuelas Municipales de Formación Deportiva, ya que permitirá que se puedan practicar voley, basquet y futsal, así como también actividades recreativas culturales como zumba. Para estas 4 disciplinas mencionadas el municipio ya abrió las inscripciones, y muy pronto los vecinos de La Majadita podrán entrenar acompañados de profesionales en clases gratuitas de frecuencia semanal.

    "Creemos que el deporte es una herramienta fundamental para educar, contener, promover hábitos saludables y generar oportunidades para que nuestros chicos crezcan en un ambiente sano, rodeados de valores y compañerismo. Y queremos que este tipo de oportunidades lleguen por igual a cada distrito", expresó el intendente Daniel Banega en el acto de inauguración. "Creemos que el deporte es una herramienta fundamental para educar, contener, promover hábitos saludables y generar oportunidades para que nuestros chicos crezcan en un ambiente sano, rodeados de valores y compañerismo. Y queremos que este tipo de oportunidades lleguen por igual a cada distrito", expresó el intendente Daniel Banega en el acto de inauguración.

    Vale destacar que en la semana del 9 de Julio, el municipio dejó inaugurado el nuevo portal de ingreso, obra que no solo forma parte de este proceso de identidad del distrito, sino también de la fortificación del potencial turístico del mismo, dado que, según la tradición popular, en La Majadita vivió y se crió Deolinda Correa, conocida más coloquialmente como la Difunta Correa.

    Es bajo este marco que se decidió darle a la renovada plaza del distrito el nombre de Deolinda Correa, mientras que las calles de la zona y el centro deportivo llevan el nombre de Myriam González, María Tita Quiroga, Casimiro González, Félix Valentín Rosales, Francisco Giménez y Carlos Bazán, vecinos históricos de la comunidad. Éstos fueron propuestos y elegidos por los mismos vecinos de La Majadita. Los familiares y amigos de los vecinos homenajeados participaron en el acto y, entre lágrimas, recordaron a sus seres queridos, cuya memoria quedará honrada para siempre en cada calle.

    Además, mediante recursos propios y FODERE, ya se colocaron y renovaron más de 200 luminarias LED en el distrito, lo que representa aproximadamente un 80% del total de la iluminación en La Majadita, llegando incluso con cableado eléctrico a calles que históricamente permanecieron a oscuras.

    Es por todo lo mencionado que la inauguración de este domingo representó la consolidación de una transformación y urbanización que sigue en marcha y no se detiene.

    "Entre todos cuidemos lo que es de todos" fue la consigna que se repitió en juegos y dinámicas especiales para los más chicos, con el objetivo de concientizar sobre el uso y aprovechamiento responsble de estos nuevos espacios. También hubo mundialito deportivo para inaugurar la cancha, chocolate, danza y feria de artesanos en una tarde para toda la familia.

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