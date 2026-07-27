    • 27 de julio de 2026 - 10:58

    OSSE advirtió que el fuerte viento Zonda puede afectar el servicio de agua en San Juan

    La empresa reforzó sus guardias y pidió reservar el agua de los tanques domiciliarios para bebida, higiene y alimentación.

    OSSE reforzó sus equipos técnicos y de atención ante las ráfagas previstas para distintos puntos de la provincia.

    OSSE reforzó sus equipos técnicos y de atención ante las ráfagas previstas para distintos puntos de la provincia.

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    Según informó el organismo, las ráfagas podrían provocar interrupciones en el suministro eléctrico u obstrucciones en las tomas de agua cruda. Cualquiera de esas situaciones podría afectar el funcionamiento habitual de los sistemas utilizados para producir y distribuir agua potable.

    Ante el pronóstico, OSSE reforzó las guardias de mantenimiento, servicios y atención al usuario para responder rápidamente si se presenta algún inconveniente. El aviso no confirma un corte generalizado, sino que advierte sobre una posible disminución del suministro como consecuencia de las condiciones meteorológicas.

    OSSE reforzó sus guardias ante la alerta por fuertes vientos y pidió utilizar racionalmente la reserva de los tanques domiciliarios.

    OSSE reforzó sus guardias ante la alerta por fuertes vientos y pidió utilizar racionalmente la reserva de los tanques domiciliarios.

    La empresa recordó que los tanques domiciliarios permiten afrontar este tipo de episodios durante más de 24 horas, siempre que el agua sea utilizada de manera racional. Por ese motivo, solicitó priorizarla para actividades básicas como beber, preparar alimentos y mantener la higiene personal.

    También se recomienda evitar durante la alerta acciones que demanden grandes cantidades de agua, como el lavado de vehículos, veredas o patios, para preservar la reserva disponible en cada vivienda.

    Para realizar consultas o reclamos, los usuarios pueden comunicarse por WhatsApp al 264 506 4444 —solo mensajes de texto— o llamar gratuitamente al 0800-222-6773.

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