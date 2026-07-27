Pocito construye un microestadio en una zona clave del departamento

El municipio de Pocito trabaja para convertir un playón deportivo en el Barrio Salvador en la Zona Norte.

El año pasado el municipio de Pocito dejó inaugurado un playón deportivo en el Barrio Salvador en la Zona Norte del departamento, con la idea de convertirlo en un micro estadio. Y ya comenzó a concretar este objetivo. Iniciaron los trabajos para instalar las tribunas.

Néstor Manrique, Secretario de Obras, dijo que comenzaron a construir las bases para instalar las tribunas premoldeadas de hormigón que tendrán capacidad para 1.800 personas sentadas. ‘El playón tiene 24 metros de ancho por 44 de alto, superficie apta para practicar diferentes disciplinas como vóley, básquet, fútbol, handaball, etc. Se construyó con estas dimensiones pensando en convertirlo en un microestadio’, dijo el funcionario.

El nuevo microestadio de Pocito se ubica frente a la Delegación Municipal de Zona Norte. (Gentileza) Tribunas, el puntapié de la obra deportiva en Pocito Manrique dijo que una vez que estén instaladas las tribunas, el municipio continuará con las obras para transformar el playón en microestadio. El paso siguiente será techar el lugar y, por último, el cierre perimetral. ‘Con el Polideportivo Martín García se procedió de la misma manera: primero se hizo el playón, luego las tribunas, posteriormente el techo y por último el cierre. Con el playón del Barrio Salvador será lo mismo’, dio el secretario de Obras.

El funcionario también agregó que este microestadio se construye en una zona clave del departamento. Dijo que actualmente la Zona Norte tiene el ‘doble de población’ que la Villa Aberastain (cabecera del departamento). ‘Con esta obra buscamos que más vecinos tengan un espacio con todos los servicios, comodidades y seguridad para practicar un deporte’, dijo Manrique.

Plazo de obra y financiación Según los caculos oficiales, las tribunas del nuevo microestadio estarán listas para el mes de agosto. A partir de allí ya se comenzará a trabajar en el proyecto del techado, para luego avanzar con el del cierre. ‘No sabemos con exactitud cuándo el microestadio quedará listo, pero esperamos que sea en el 2027’, dijo Manrique.