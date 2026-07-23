    • 23 de julio de 2026 - 10:45

    Amenazó con un cuchillo a su pareja y a dos hijastros en Pocito: fue condenado y va a la cárcel

    El hombre atacó a un menor, amenazó de muerte a su familia con un cuchillo y fue detenido tras un llamado al 911.

    El detenido por atacar con un cuchillo a su familia en Pocito.&nbsp;

    El detenido por atacar con un cuchillo a su familia en Pocito. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre, cuya identidad no fue revelada, fue condenado a dos años de prisión de cumplimiento efectivo tras ser hallado culpable de amenazar con un cuchillo a su pareja y a dos niños durante un violento episodio ocurrido en una vivienda en Pocito.

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    Atacó a su familia con un cuchillo

    El caso ocurrió el 20 de julio, cuando, según la investigación de la UFI Flagrancia, el acusado agredió físicamente a uno de los menores que convivían con él. La situación se agravó cuando la madre del niño intervino para defenderlo: el hombre tomó un cuchillo de cocina y comenzó a amenazar de muerte tanto a la mujer como a los dos chicos.

    Ante la violencia, la víctima logró escapar de la vivienda junto a los menores y llamó al 911 para pedir ayuda. Minutos después, efectivos policiales llegaron al lugar y detuvieron al agresor.

    Con autorización de la mujer, los investigadores inspeccionaron la casa y secuestraron el cuchillo utilizado durante las amenazas. Además, constataron que un mueble había sido dañado durante el ataque.

    Durante la investigación, el equipo de la UFI Flagrancia reunió distintas pruebas que respaldaron la acusación, entre ellas la denuncia de la víctima, el registro de la llamada al 911, actuaciones policiales, testimonios, fotografías del lugar y el arma blanca secuestrada.

    El caso se resolvió mediante un juicio abreviado, un procedimiento en el que el acusado reconoce su responsabilidad y acepta la pena acordada, evitando así la realización de un juicio oral.

    En esa audiencia, el hombre recibió un año de prisión efectiva por este hecho. Sin embargo, como ya tenía una condena previa, el tribunal decidió unificar ambas penas y fijó una pena única de dos años de prisión de cumplimiento efectivo, que deberá cumplir en el Servicio Penitenciario Provincial.

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