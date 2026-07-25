    • 25 de julio de 2026 - 13:05

    Un policía y una enfermera asistieron un parto en una vivienda de Pocito

    El nacimiento ocurrió en una casa del barrio Las Pampas 2. Tanto la madre como el recién nacido fueron trasladados al Hospital Rawson, donde ambos se encuentran en buen estado.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un efectivo de la Policía de San Juan y una enfermera protagonizaron una rápida intervención que permitió asistir con éxito el nacimiento de un bebé en una vivienda del departamento Pocito.

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    El hecho ocurrió en una casa ubicada en el barrio Las Pampas, Sector 2, donde una mujer había comenzado con trabajo de parto antes de poder ser trasladada a un centro de salud.

    El agente Alex Martínez, numerario de la Unidad Operativa La Rinconada, fue uno de los primeros en llegar al lugar y constató que el parto era inminente. Junto a una enfermera departamental que también acudió a la emergencia, brindó la asistencia necesaria hasta que el bebé nació en el domicilio.

    Minutos después arribó una ambulancia del servicio de Emergencias Médicas, cuyo personal realizó el traslado de la madre y del recién nacido al Hospital Rawson para efectuar los controles médicos de rutina.

    Según informaron fuentes policiales, tanto la mujer como el bebé se encuentran en buen estado de salud, tras la intervención que permitió resolver la emergencia de manera segura.

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