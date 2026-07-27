    • 27 de julio de 2026 - 10:27

    Renuevan alerta por fuertes nevadas en la cordillera de San Juan: el temporal continuará durante dos días más

    El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo para la cordillera de Calingasta e Iglesia.

    Nevadas. Imagen de archivo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La cordillera sanjuanina volverá a estar bajo condiciones meteorológicas adversas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por nevadas para los departamentos de Calingasta e Iglesia, donde se prevé que el temporal se mantenga durante este lunes 27 y el martes 28 de julio.

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     Cáritas San Juan activó un operativo de emergencia y lanzó una colecta solidaria urgente para hacer llegar asistencia a los departamentos más golpeados, como Calingasta, Iglesia, Jáchal y Valle Fértil.

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    La Dirección de Protección Civil, Gendarmería Nacional, la Municipalidad de Iglesia, la Dirección Provincial de Vialidad, la Secretaría de Estado de Ambiente y el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, articulando esfuerzos para brindar asistencia a las familias 

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    Según el organismo nacional, el área será afectada por nevadas persistentes y, por momentos, de fuerte intensidad, con acumulaciones estimadas de entre 20 y 50 centímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual en algunos sectores de alta montaña.

    En aquella oportunidad, el SMN había advertido que el fenómeno podía dejar entre 50 y 150 centímetros de nieve acumulada, e incluso superar esos registros en algunos puntos debido a la persistencia de las precipitaciones.

    Ahora, aunque el alerta vigente es de nivel amarillo, las autoridades mantienen el seguimiento de la situación por las condiciones que continúan afectando la alta montaña.

    Qué prevé el Servicio Meteorológico Nacional

    El SMN indicó que, además de las nevadas, el temporal estará acompañado por reducción de la visibilidad, producto de la intensidad de las precipitaciones y de la nieve en suspensión, lo que podría dificultar el tránsito en rutas cordilleranas.

    Las condiciones afectarán principalmente la cordillera de Calingasta e Iglesia, donde las bajas temperaturas favorecerán la permanencia de la nieve acumulada.

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