Renuevan alerta por fuertes nevadas en la cordillera de San Juan: el temporal continuará durante dos días más

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo para la cordillera de Calingasta e Iglesia.

La cordillera sanjuanina volverá a estar bajo condiciones meteorológicas adversas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por nevadas para los departamentos de Calingasta e Iglesia, donde se prevé que el temporal se mantenga durante este lunes 27 y el martes 28 de julio.

Según el organismo nacional, el área será afectada por nevadas persistentes y, por momentos, de fuerte intensidad, con acumulaciones estimadas de entre 20 y 50 centímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual en algunos sectores de alta montaña.

Continúa un temporal que ya dejó importantes acumulaciones El nuevo aviso se suma al intenso episodio invernal que atravesó San Juan durante los últimos días, cuando una prolongada tormenta de nieve cubrió gran parte de la cordillera y complicó la circulación en los pasos y caminos de montaña.

En aquella oportunidad, el SMN había advertido que el fenómeno podía dejar entre 50 y 150 centímetros de nieve acumulada, e incluso superar esos registros en algunos puntos debido a la persistencia de las precipitaciones.

Ahora, aunque el alerta vigente es de nivel amarillo, las autoridades mantienen el seguimiento de la situación por las condiciones que continúan afectando la alta montaña.